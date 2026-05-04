Nach der Jubiläums-Staffel im vergangenen Jahr gönnte sich Tim Mälzer zuletzt eine längere drehfreie Zeit und ist in der aktuellen Runde von "Kitchen Impossible" daher nicht in allen Folgen zu sehen. Am Sonntag trat nun stattdessen Roland Trettl gegen Lukas Mraz an. Nachdem schon die erste Mälzer-lose Folge vor zwei Wochen eine geringere Gesamt-Reichweite einfahren konnte, sah es diesmal noch etwas schwächer aus: 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal im Schnitt zu, das waren 260.000 weniger als in der Woche zuvor.

Nur eine Folge von "Kitchen Impossible" hatte bislang weniger Menschen bei ihrer Erstausstrahlung erreicht: Die Weihnachts-Edition im vergangenen Jahr, die auf dem ungewohnten Sendeplatz am Montagabend gezeigt worden war. Während der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vor zwei Wochen noch stabil blieb, fiel er diesmal ungewohnt niedrig aus: 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren der zweitschwächste Wert in der Geschichte des Formats - nur die allererste Folge 2014 hatte sich noch etwas schwerer getan. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es diesmal für 5,2 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Kitchen Impossible Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Stabil hält sich unterdessen "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" bei ProSieben auch in der dritten Woche nach dem Wechsel auf den Sonntagabend. Mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show der stärkste "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum, insgesamt sahen diesmal im Schnitt 700.000 Personen zu. Das waren 60.000 mehr als in der Woche zuvor, 60.000 weniger als beim Staffelauftakt. Zum Vergleich: Die zweite Staffel zählte im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend (jeweils ohne zeitversetzte Nutzung und Joyn-Abrufe).

Bei RTLzwei erzielte "Kampf der Realitystars" unterdessen seine bislang stärksten Sonntags-Quoten. Die erste Folge tat sich mit 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwar noch schwer, ab 21:05 Uhr ging's aber auf immerhin 4,5 Prozent nach oben. 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt zu, das waren über 100.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorwoche. Bei Kabel eins brach "Zwischen Meer und Maloche" hingegen auf ein neues Allzeit-Tief ein: Nur noch 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt und 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind viel zu wenig. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es sogar nur für 1,3 Prozent. "Yes, we camp" lief danach zwar etwas besser, doch auch 2,4 Prozent (14-49) bzw. 2,1 Prozent (14-59) Marktanteil sind eine Enttäuschung.

Sat.1 und RTL setzten am Abend auf Filme - mit dem besseren Ende für Sat.1. "Independence Day: Wiederkehr" lockte 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, "Godzilla x Kong: The New Empire" sahen sich bei RTL nur 1,01 Millionen an. Während der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit jeweils 7,7 Prozent identisch war, lag bei den 14- bis 59-Jährigen Sat.1 mit 7,7 zu 7,3 Prozent vorn.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;