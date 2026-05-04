Der in der Ostsee gestrandete Wal, der wahlweise "Timmy" oder "Hope" getauft wurde, bestimmte im April in absurder Ausführlichkeit die Schlagzeilen vieler Medien. Ausgerechnet mit der Wal-Berichterstattung über die gelinde gesagt umstrittenen Rettungsversuche setzte sich die ARD an die Spitze der Streaming-Auswertung der AGF im April. Der am 18. April gestartete Livestream erreichte demnach nämlich fast sechs Millionen Abrufe und ließ damit alle anderen Angebote weit hinter sich. Auch das ZDF ist mit einem Livestream unter dem Titel "Wal Timmy schwimmt" mit 1,5 Millionen Views im Top-Ranking vertreten.

Es gibt aber andere Dinge, über die man sich bei der ARD stärker freuen dürfte als über die Abrufzahlen für den Timmy-Livestream. So bescherte der zweiteilige Abschied des Münchner Duos dem "Tatort" einen neuen Rekordwert seit Beginn der Census-Ausweisung im vergangenen Jahr. 1,765 Millionen Abrufe verzeichnete die erste Folge, die zweite kam immerhin noch auf 1,357 Millionen. Der Zweiteiler wurde linear an den Osterfeiertagen gezeigt, daher war die lineare Reichweite wie an Feiertagen üblich etwas niedriger als sonst, was im Gegenzug für erhöhte Mediatheken-Abrufe gesorgt hat.

Stark fielen auch die Zahlen für "Praxis mit Meerblick" mit bis zu 1,749 Millionen Streaming-Abrufen aus - damit ist die Reihe sowohl bei der linearen Ausstrahlung am Freitagabend als auch in der Mediathek ein voller Erfolg. Und die ARD kann sich auch über 1,36 Millionen Abrufe der Grönemeyer-Doku "Alles bleibt anders" freuen.

RTL+ ist schon den zweiten Monat in Folge in der senderübergreifenden Top25 wieder nur dank RTLzwei vertreten. War es im Monat zuvor die "#CoupleChallenge", so ist diesmal der "Kampf der Realitystars" mit bis zu 1,487 Millionen Abrufen das erfolgreichste Format bei RTL+ laut Census-Messung. Die stärkste RTL-eigene Sendung verpasste den Einzug in die Top25 aber nur knapp: "Temptation Island" verzeichnete mit der stärksten Folge 1,173 Millionen Abrufe.

Freude herrscht bei RTL+ auch über das "Kanu des Manitu": Der Bully-Film verzeichnete im April 738.000 Abrufe und war damit der bislang erfolgreichste Film-Neustart bei RTL+. Nach RTL-Angaben war es auch die erfolgreichste Film-Premiere des Tages am Ostersonntag - was vor allem deswegen spannend ist, weil am gleichen Tag auch der Stromberg-Film bei Prime Video online ging. Über den gesamten April hinweg sammelte Stromberg dann aber trotzdem mehr Abrufe ein, in Summe nämlich 939.000. Prime Video hat allerdings auch mehr Abonnentinnen und Abonnenten als RTL+.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter 04/2026

Sendung Anbieter Views

in Mio. Livestreams | Der Rettungsversuch für den Ostsee-Wal im Livestream | 18.04.2026 06:58 ARD 5,955 Crime 101 Amazon 3,654 UEFA Champions League | : FC Bayern München - Real Madrid - Viertelfinale (Rückspiel) DAZN 3,113 Bundesliga: FC Bayern München - VfB Stuttgart DAZN 1,839 The Boys S5E1 Amazon 1,818 Tatort | Unvergänglich (1/2) | 05.04.2026 18:17 ARD 1,765 Praxis mit Meerblick | Liebe auf Attest · Praxis mit Meerblick (29) | 24.04.2026 18:15 ARD 1,749 Praxis mit Meerblick | Der Dickkopf · Praxis mit Meerblick (28) | 17.04.2026 18:15 ARD 1,647 UEFA Champions League | : Atletico Madrid - FC Barcelona - Viertelfinale (Rückspiel) DAZN 1,630 ZDFheute live | Live: Wal Timmy schwimmt ZDF 1,594 The Boys S5E2 Amazon 1,582 Praxis mit Meerblick | Willkommen zu Hause · Praxis mit Meerblick (27) | 10.04.2026 18:15 ARD 1,559 UEFA Champions League | : Atletico Madrid - Arsenal - Halbfinale (Hinspiel) DAZN 1,521 Kampf der Realitystars | Staffel 7 - Folge 2 RTL ZWEI 1,487 The Boys S5E3 Amazon 1,394 Grönemeyer - Alles bleibt anders | Grönemeyer · Alles bleibt anders | 13.04.2026 18:15 ARD 1,362 Tatort | Unvergänglich (2/2) | 06.04.2026 18:17 ARD 1,357 Praxis mit Meerblick | Leinen los · Praxis mit Meerblick (30) | 01.05.2026 18:15 ARD 1,340 DFB-Pokal Saison 2025/26 | Halbfinale: Bayer Leverkusen - FC Bayern ZDF 1,282 Das Traumschiff | Island ZDF 1,271 Die Toten vom Bodensee | Schicksalsrad ZDF 1,237 Kampf der Realitystars | Staffel 7 - Folge 4 RTL ZWEI 1,225 Kampf der Realitystars | Staffel 7 - Folge 1 RTL ZWEI 1,210 UEFA Champions League | : Mittwochs-Konferenz - Viertelfinale (Hinspiele) DAZN 1,209 Kampf der Realitystars | Staffel 7 - Folge 3 RTL ZWEI 1,195

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 30.04.2026

Der erfolgreichste Film von Amazon war aber ein anderer: "Crime 101" mit 3,654 Millionen Abrufen. Sehr stark gestartet ist bei Amazon zudem die neue Staffel von "The Boys": Folge 1 der fünften Staffel verzeichnete über 1,8 Millionen Views. Die Champions-League-Übertragungen von Amazon werden von der AGF hingegen erneut nicht ausgewiesen. Dafür gibt's Zahlen von DAZN - und was für welche: Das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Real Madrid erreichte stolze 3,113 Millionen Views, das war mit Abstand ein neuer Bestwert für DAZN seit Beginn der Census+-Ausweisung. Freuen kann man sich bei DAZN auch über mehr als 1,8 Millionen Views für das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.

Joyn findet sich nicht in den Top 25 wieder, knackte aber immerhin mit einer Folge von "Germany's Next Topmodel" die Marke von einer Million Streams knapp, daneben punktete auch das Finale von "Promis unter Palmen" mit 840.000 Abrufen, "Match my Ex" erreichte teils mehr als eine halbe Million Views. Bei Sky war der gefragteste Inhalt laut AGF-Ausweisung die Serie "The Rookie" mit in der Spitze 0,432 Millionen Views. Die dritte Staffel von "Euphoria", die parallel auch bei HBO Max zu sehen war, erzielte zum Auftakt bei Sky knapp eine viertel Million Abrufe. HBO Max nimmt nicht an der Streaming-Messung der AGF teil.

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.