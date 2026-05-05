Schon bislang ist die Neuauflage von "Kommissar Rex" in Spielfilmlänge ein solider Erfolg für Sat.1 gewesen. An diesem Montag lief es sogar nochmal besser als in den zurückliegenden Wochen: Mit 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist die bislang höchste Reichweite der Staffel aufgestellt worden. Generell sind solche Reichweiten für Sat.1 mittlerweile eine absolute Ausnahme. Schon beim Gesamtpublikum wurden am Montag sehr gute 7,8 Prozent Marktanteil gemessen.

Geholfen hat wohl auch die Tatsache, dass das ZDF mit dem Film "Das Lehrerzimmer" deutlich schwächer unterwegs was als sonst. Gleichzeitig ist zwar Das Erste sehr erfolgreich gewesen (DWDL.de berichtete), einige Film-Fans dürften aber zu Sat.1 und "Rex" gewechselt sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für Sat.1 8,2 Prozent Marktanteil drin - auch das ist im Vergleich zu den Werten, die der Sender sonst erzielt, ein gutes Ergebnis.

ProSieben hat mit seinen Filmen am Montagabend dagegen weiterhin große Probleme. "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" erreichte zur besten Sendezeit nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei schlechten 5,2 Prozent. "Renfield" gab später zudem noch auf 3,8 Prozent nach.

ProSieben lag damit in der Primetime noch hinter RTLzwei, wo sich die "Geissens" offenbar gefangen haben. Nachdem in der Vorwoche mit 6,5 Prozent Marktanteil ein Staffel-Bestwert in der klassischen Zielgruppe aufgestellt wurde, sah es jetzt mit 5,4 Prozent ebenfalls gut aus. 550.000 Menschen sahen zu. Kleiner Wermutstropfen: "Davina & Shania - We Love Monaco" konnte das Niveau vor allem beim jungen Publikum im Anschluss nicht halten, hier wurden nur 3,8 Prozent gemessen. 480.000 Personen waren im Schnitt mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;