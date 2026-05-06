In den zurückliegenden Wochen zeigte sich für ProSieben meist das gleiche Bild in der Primetime am Dienstag: Nachdem "TV Total" gut bis sehr gut lief, rauschten die Quoten von "Experte für alles" regelmäßig in die Tiefe. In dieser Woche war es jedoch anders: "TV Total" kletterte nach dem kleinen Rücksetzer in der vergangenen Woche wieder auf 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 430.000 Menschen in diesem Alter sahen zu. Die Gesamtreichweite der Comedy-Sendung lag bei 980.000.

Und im Anschluss holte dann auch endlich "Experte für alles" mal wieder gute Quoten: 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben bei der Show mit Klaas Heufer-Umlauf dran, 300.000 kamen aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das 9,2 Prozent Marktanteil. Das ist nicht nur der höchste Marktanteil der laufenden Staffel, sondern auch der beste Wert seit November 2025. Zwei Ausgaben von "Most Wanted" lagen am späten Abend noch bei 7,3 und 6,8 Prozent Marktanteil.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum musste ProSieben allerdings Vox überlassen. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erreichte dort 460.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,21 Millionen Menschen ein. Damit konnte die Musiksendung sogar die starken Quoten des Staffelauftakts übertreffen, die Ausgabe am Dienstag war also die erfolgreichste seit langer Zeit. "Die Mark-Forster-Story" brachte dem Sender später allerdings nur noch 5,6 Prozent ein.

Geholfen hat ProSieben und Vox am Dienstagabend wohl auch, dass RTL beim jungen Publikum unter ferner liefen performte. Den Film "A Haunting in Venice" sahen insgesamt zwar 1,26 Millionen Menschen, davon waren aber nur 190.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Zielgruppe lag dementsprechend bei nur 5,5 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) lief es angesichts von 8,0 Prozent schon besser, aber auch hier blieb RTL unter anderem hinter ProSieben und Vox zurück.

Sehr schwach verlief auch der Abend für Sat.1. Nachdem die US-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" in der vergangenen Woche eigentlich noch ziemlich gut gestartet war, fielen die zwei Folgen beim jungen Publikum jetzt auf schlechte 3,9 und 4,0 Prozent Marktanteil zurück. Jeweils 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sahen zu. Auch insgesamt ging es zurück, die Gesamtreichweiten der zwei Folgen lagen bei 800.000 und 750.000.

Durch das zusätzlich wie immer schwache Vorabendprogramm lag Sat.1 am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent - und damit auf einem Niveau mit RTLzwei, für den Sender aus Grünwald ist dieses Ergebnis freilich ein schöner Erfolg. In der Primetime lag RTLzwei dann auch deutlich vor Sat.1: "Armes Deutschland" erreichte insgesamt 700.000 Zuschauende, 270.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Damit holte die Sozialdoku sehr gute 7,8 Prozent Marktanteil. Am Vormittag lagen alte Folgen von "Der Trödeltrupp" teilweise im zweistelligen Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;