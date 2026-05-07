Nachdem das CL-Halbfinalhinspiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain ein großes Spektakel war, das 5:4 für Paris endete, waren die Voraussetzungen für einen legendären Europapokal-Abend vorhanden. Beim Rückspiel schafften die Bayern aber nur ein 1:1 und verpassten so den Einzug in das Finale. Wie viele Fans die Übertragung am Mittwochabend bei DAZN gesehen haben, lässt sich nicht seriös sagen. DWDL.de nähert sich im Folgenden jedoch dem Erfolg der Übertragung an.

Alleine beim linearen Sender DAZN 1 HD sahen am Mittwochabend durchschnittlich 220.000 Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) lag damit bei 3,5 Prozent. Die Übertragung lief damit schlechter als die im April, als Bayern gegen Madrid spielte. Die Werte von damals sind mit denen von heute allerdings nicht zu vergleichen, denn sie basieren auf unterschiedlichen Grundlagen.

So weist DAZN die linearen Reichweiten von diesem Mittwoch für die Zeit zwischen 19:30 und Mitternacht aus. Die 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren also während dieser Zeit im Schnitt mit dabei. Die eigentliche Partie dauerte aber nur von 21 bis kurz vor 23 Uhr. Die Reichweite während des eigentlichen Spiels dürfte deutlich höher gelegen sein. Beim Spiel gegen Madrid wies DAZN die Quoten auch für die gesamte Übertragung aus, die damals aber von 20 bis 23:30 Uhr ging.

Und: Reichweiten und Marktanteile beziehen sich wirklich nur auf die Übertragung beim linearen Sender DAZN 1 HD. Ein Großteil der Nutzung entfällt bei DAZN traditionell auf die App - diese wird in den klassischen TV-Quoten aber nicht abgebildet. Und so bleibt vorerst unklar, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Aus der Bayern tatsächlich verfolgt haben. Das Hinspiel hatte Prime Video einen Rekord beschert (DWDL.de berichtete).

Generell war das Interesse an der Begegnung sehr hoch, das lässt sich auch an anderen Sendern feststellen. Sport1 begleitete das Spiel ab 20:15 Uhr mit seinem "Fantalk" und konnte damit 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. Der Marktanteil (14-49) lag bei hervorragenden 1,1 Prozent. Eine höhere Reichweite erzielte Sport1 mit der Sendung in dieser Saison noch nie.

Die ersten Bilder der Begegnung im Free-TV waren schließlich ab kurz nach 23 Uhr im ZDF zu sehen. Das "ZDFsportstudio" erreichte am späten Abend durchschnittlich 1,54 Millionen Menschen, was zu 15,3 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum wurden 9,6 Prozent gemessen. Das sind gute Werte, generell lief es am Mittwochabend für den Sender sehr gut (DWDL.de berichtete).

Update (11:11 Uhr): DAZN hat am Vormittag eine Pressemitteilung mit einigen Informationen verschickt, die die tatsächliche Nutzung schon etwas genauer widerspiegelt. Demnach lag die lineare Reichweite während der reinen Spielzeit bei 400.000 und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei 7,2 Prozent. Die Nettoreichweite betrug demnach insgesamt, also auch Steaming eingerechnet, 2,3 Millionen, nach DAZN-Angaben ist das ein neuer Rekord gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;