Nachdem schon das Hinspiel in der vergangenen Woche RTL einen Saison-Rekord beschert hatte, lockte das Rückspiel des SC Freiburg gegen Braga am Donnerstagabend noch einmal deutlich mehr Fußball-Fans vor den Fernseher. Die erste Hälfte verfolgten bei RTL im Schnitt 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite dann im Schnitt noch auf 4,15 Millionen an. Man muss schon etwa zwei Jahre zurückgehen, um eine Europa-League-Übertragung mit mehr Zuschauerinnen und Zuschauern zu finden.

Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum während der ersten 45 Minuten auf 15,2 Prozent, während der zweiten Hälfte zog er dann noch auf 24,1 Prozent an. Noch besser lief es in den Zielgruppen: Bei den 14- bis 59-Jährigen kletterte der Marktanteil von zunächst 17,5 auf 24,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen war das Marktanteils-Niveau mit 19,7 und 27,6 Prozent für die beiden Halbzeigen noch höher.

Für die Minuten nach dem Abpfiff weist RTL sogar Marktanteile von 32,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 31,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen aus. Eigentlich also ein rundum gelungener Fußball-Abend - mit einem Haken: Für die eigentliche Highlights-Sendung hatte RTL keinen Platz, weil um 23:15 Uhr Stefan Raab das Ruder übernahm.

Und das sorgte für einen drastischen Einbruch der Reichweite. Die ersten fünf Minuten der Highlights-Sendung ab 23:09 Uhr sahen bei RTL noch 2,05 Millionen Menschen, der Rest der Sendung war dann nur bei Nitro zu sehen. Bei der "Stefan Raab Show" brach die Reichweite bei RTL dann auf 0,58 Millionen ein. Der Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gehörte für Raab zwar schon zu den besseren der letzten Wochen, gemessen an den 21,1 Prozent, die direkt davor noch erzielt wurden, war das aber viel zu wenig. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 8,1 Prozent.

Der zu Nitro ausgelagerte Abschluss des Fußball-Abends erreichte dort mit im Schnitt 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens die gleiche Gesamt-Reichweite wie Raab bei RTL. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung bei Nitro einen Marktanteil von 5,9 Prozent, 6,0 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;