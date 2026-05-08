Das Europa-League-Halbfinale bescherte RTL am Donnerstag hervorragende Quoten und den klaren Tagessieg in den Zielgruppen. Das ging erstaunlicherweise aber nicht zulasten der Konkurrenz aus Unterföhring, die mit ihren drei großen Sendern in der Primetime allesamt gute Quoten einfahren konnte. Bei ProSieben stand zum ersten Mal in diesem Jahr "Joko & Klaas Live" auf dem Programm. Joko nutzte die 15 Minuten diesmal, um gemeinsam mit dem Publikum am Schnitt der kommenden Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" herumzubasteln.

Der Lohn war ein herausragender Marktanteil von 18,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - der höchste Wert für "Joko & Klaas Live" seit rund zwei Jahren. Insgesamt schauten im Schnitt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Im Anschluss hielt sich "Germany's Next Topmodel" trotz der Fußball-Konkurrenz stabil und erreichte einen Marktanteil von 14,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was sogar der beste Wert seit drei Wochen war. 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt im Schnitt mit dabei. Nur die "Realitystar Academy" ging am späten Abend mit Zielgruppen-Marktanteilen von 4,0 und 1,4 Prozent völlig unter.

Aufatmen wird man unterdessen bei Sat.1, wo sich Jörg Pilawas "1% Quiz" in den letzten Wochen etwas schwerer getan hat, diesmal aber ordentlich zulegen konnte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg mit 8,5 Prozent auf den besten Wert seit dem 22. Januar, auch bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 7,5 Prozent Marktanteil so gut aus wie seit Mitte Januar nicht mehr. Insgesamt sahen diesmal im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Wacker schlug sich auch "Morlock Motors", das bei Kabel Eins einen Marktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, 5,4 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sahen 0,64 Millionen zu. Damit lag Kabel Eins klar vor Vox, wo der Film "Stirb langsam" nicht über 4,9 (14-49) bzw. 4,7 Prozent (14-59) Marktanteil hinaus kam. Auch die Gesamt-Reichweite war mit 0,54 Millionen niedriger. "Mensch Retter" musste sich bei RTLzwei mit mauen 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, insgesamt waren 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Dafür lief es ab 22:15 Uhr für "Mensch Retter - Nachtschicht" mit 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;