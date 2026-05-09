Der kleine Marktanteils-Rückgang am Feiertag in der vergangenen Woche war nur ein Luftholen für den nächsten Rekord: Die ZDF-Satire-Schiene am Freitagabend erzielte diesmal beim jungen Publikum die höchsten Marktanteile, die dort je gemessen wurden. Dass die "heute-show" nach der Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung nachträglich noch die 30-Prozent-Marke überspringt, kommt immer wieder vor - diesmal wackelte sie aber sogar schon rein unter Berücksichtigung der linearen Nutzung.

Sensationelle 29,7 Prozent holten Oliver Welke und sein Team am Freitag, damit wurde der bisherige Allzeitrekord mal eben um 1,9 Prozentpunkte übertroffen. Im Vergleich zur Vorwoche war es ein Zuwachs um fast zehn Prozentpunkte. Insgesamt schauten 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das war auch absolut gesehen ein starker Wert, der rund 200.000 über dem Durchschnitt der aktuellen Staffel lag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 21,0 Prozent.

Im Anschluss gelang es auch dem "ZDF Magazin Royale" bereits zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen, einen neuen Rekord aufzustellen. Der bisherige Bestwert wurde zwar nur knapp übertroffen, mit 23,6 Prozent stand das Format aber nochmal 0,2 Prozentpunkte besser da als vor drei Wochen. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, auch hier wurde der Staffel-Schnitt merklich um 150.000 übertroffen. Der Marktanteil belief sich auf 12,1 Prozent.

Zum Start in den Abend bescherte "Der Alte" dem ZDF wie üblich schon den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum. 4,35 Millionen schalteten diesmal ein, ein Plus von 120.000 im Vergleich zur Vorwoche. 21,1 Prozent betrug der Marktanteil insgesamt, 6,9 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schlepptau lief auch eine alte Folge von "SOKO Leipzig" mit 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 16,1 Prozent Marktanteil gut. Sie kam damit auf die gleiche Reichweite wie die "Praxis mit Meerblick" im Ersten. Vom Staffel-Bestwert der Vorwoche fiel die Reihe dort zwar etwas zurück, mit 15,8 Prozent Marktanteil kann man bei der ARD trotzdem zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die ARD-Praxis mit 7,9 Prozent Marktanteil vor den ZDF-Krimis.

Ein erstaunlicher Erfolg gelang unterdessen auch One: Die Wiederholung von "Extra 3" vom Vortag erzielte dort um 20:15 Uhr hervorragende 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was beim Gesamtpublikum 2,5 Prozent entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;