Mit Das Erste, RTL und ProSieben haben am Samstagabend gleich drei große TV-Sender auf Unterhaltungsshows um 20:15 Uhr gesetzt. Die meisten Menschen unterhielt damit der öffentlich-rechtliche Sender: 3,61 Millionen Menschen haben sich "Wer weiß denn sowas? XXL" angesehen, der Marktanteil lag bei 19,4 Prozent. Nur das ZDF hatte mit seinem "Havelland-Krimi" noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, hier sahen sogar 4,67 Millionen Menschen zu (23,5 Prozent Marktanteil).

Doch zurück zum Show-Dreikampf: Während sich Das Erste beim Gesamtpublikum mit dem zweiten Platz in der Primetime begnügen musste, reichte es in den jüngeren Altersklassen für den Sieg. 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, 1,05 Millionen zwischen 14 und 59. Mit 15,5 und 15,9 Prozent lief es in beiden Zuschauergruppen sehr gut - und kein anderer Sender konnte da mithalten.

Während das ZDF bei den 14- bis 59-Jährigen auf Platz zwei kam, waren in der klassischen Zielgruppe ProSieben und RTL die ersten "Wer weiß denn sowas? XXL"-Verfolger. "Schlag den Star" unterhielt im Schnitt 350.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen - und hatte dabei den strategischen Nachteil, dass die Sendezeit bis 2 Uhr ging. "DSDS" kam bis Mitternacht auf 280.000. Während ProSieben so auf sehr gute 14,6 Prozent kam, musste sich die RTL-Castingshow mit 9,4 Prozent begnügen.

"DSDS" hatte dafür insgesamt die deutlich höhere Reichweite. 1,64 Millionen Menschen sahen zu, wie Menowin Fröhlich am Ende die Show gewann. Das entsprach insgesamt 9,4 Prozent Marktanteil und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) wurden gute 10,6 Prozent gemessen. "Schlag den Star" kam lediglich auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 820.000, aber auch hier stand letztlich in der erweiterten Zielgruppe ein zweistelliger Marktanteil (10,4 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;