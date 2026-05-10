Als Schalke 04 am vergangenen Wochenende den Aufstieg perfekt gemacht hat, ist die Übertragung des Spiels gegen Düsseldorf bei Nitro auf teilweise mehr als 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe durchbrach die 10-Prozent-Marke (DWDL.de berichtete). Ganz so stark lief es jetzt zwar nicht, aber auch das Spiel zwischen Schalke und Nürnberg hat dem Spartensender richtig gute Quoten beschert.

Bereits in der ersten Halbzeit sahen 610.000 Menschen zu, nach dem Seitenwechsel waren es sogar 710.000. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) stieg von zunächst 5,4 auf 5,9 Prozent. Bei Sky kam das Spiel zusätzlich auf 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,0 Prozent Marktanteil. Nitro lag mit den erzielten Quoten nicht nur deutlich über den eigenen Normalwerten, der Sender verzeichnete auch höhere Reichweiten als beispielsweise Sat.1, RTLzwei und Vox.

Vor allem RTLzwei holte aber mit seinem Film-Abend ebenfalls richtig starke Quoten. Insgesamt kam "Die nackte Kanone" zwar nur auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach zur besten Sendezeit 6,3 Prozent Marktanteil. "Die nackte Kanone 2 ½" steigerte danach nicht nur den Marktanteil auf 7,8 Prozent, sondern auch die Gesamtreichweite auf 550.000. "Die nackte Kanone 33 ⅓" holte später noch 6,4 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch bei Sat.1, wobei der Animationsfilm "Wall-E" keine Bäume ausgerissen hat. Mit 6,7 Prozent Marktanteil lag der Streifen beim jungen Publikum aber immerhin über dem Senderschnitt. 570.000 Personen sahen insgesamt zu. "James Bond 007 - In tödlicher Mission" kam bei Vox auf 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber weniger als bei "Wall-E" zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass hier nur 6,1 Prozent gemessen wurden. Im weiteren Verlauf des Abends mussten beide Sender Marktanteile abgeben: Sat.1 erzielte mit "Independence Day: Wiederkehr" nur noch 4,4 Prozent, während "96 Hours - Taken 3" bei Vox auf 5,4 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;