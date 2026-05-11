6,36 Millionen Krimi-Fans war es am Sonntag weitgehend egal, dass es sich beim "Tatort: Man stirbt nur zweimal" nur um eine Wiederholung handelte. Denn die ARD startete früher als gewohnt in die bislang längste Sommerpause auf dem Krimi-Sendeplatz am Sonntagabend. Dominiert hat die ARD das TV-Geschehen aber eben trotzdem: Satte 28,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 23,3 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen, 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - kein anderer Sender kam da auch nur in die Nähe.

Stärkster Primetime-Verfolger beim Gesamtpublikum war wie üblich das ZDF, wo die zweite Staffel von "Neuer Wind im Alten Land" vor 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ende ging. Dass im Ersten nur eine Wiederholung lief, half dabei nicht, die Reichweite war im Vergleich zur Vorwoche leicht rückläufig. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,6 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 8,4 Prozent Marktanteil erreicht, 5,2 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Generell fällt auf, dass die linearen Reichweiten der zweiten Staffel deutlich hinter denen der ersten im vergangenen Jahr zurückblieben. Sahen damals zwischen 4,22 und 5,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, so bewegten sich die Reichweiten diesmal zwischen 3,44 und 3,93 Millionen (alles jeweils ohne zeitversetzte Nutzung). Vor allem spiegelt sich hier aber eine generell rückläufige lineare TV-Nutzung wider - denn die Marktanteile sanken von im Schnitt 16,6 auf 15,3 Prozent nur leicht.

Am Mittag meldete sich unterdessen der "ZDF-Fernsehgarten" vor 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Winterpause zurück. Der Marktanteil belief sich auf gewohnt gute 17,7 Prozent, obwohl die absolute Reichweite noch merklich um fast 400.000 unter dem Saison-Schnitt des Vorjahres blieb. Womöglich nutzten viele den vorerst letzten warmen Tag vor dem Schlecht-Wetter-Einbruch heute also lieber nochmal anders als vor dem Fernseher. "Waldis Welt" hielt im Anschluss dann noch 1,09 Millionen Menschen vor dem Fernseher, was ebenfalls guten 14,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;