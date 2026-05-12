It’s Eurovision-Week! Am Samstag steigt in Wien das große Finale des Musikwettbewerbs, bereits am Dienstag und Donnerstag finden die Halbfinalshows statt. Um auf das Event einzustimmen, ist am Montagabend im Ersten eine 90-minütige Dokumentation zur 70-jährigen Geschichte des ESC zu sehen gewesen. Und die verhalf der Sender vor allem bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zu sehr ansehnlichen Quoten. 570.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 13,9 Prozent Marktanteil - Primetime-Sieg!

Insgesamt schalteten 2,18 Millionen Menschen ein, was zu 9,7 Prozent Marktanteil führte. Während die Doku insgesamt also unter den Durchschnittswerten des Ersten hängen blieb, lag sie beim jungen Publikum deutlich darüber. Direkt im Anschluss diskutierte Louis Klamroth mit seinen Gästen bei "Hart aber fair" darüber, wie politisch der ESC ist. Das sahen insgesamt 1,67 Millionen Menschen. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren wurden etwas mehr als 9 Prozent Marktanteil gemessen.

Die Stärke des Ersten bei den 14- bis 49-Jährigen drückte auf die Marktanteile anderer Programme. Die vorerst letzte Ausgabe des RTL-Quiz "Die Weisheit der Vielen" kam nur noch auf 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 270.000 Menschen in dem Alter sahen zu - das waren exakt so viele wie in der vergangenen Woche, damals lag der Marktanteil aber noch einen Prozentpunkt höher. Damals war Das Erste mit einer Doku über Deepfakes noch stärker als in dieser Woche mit dem ESC-Film. Insgesamt verabschiedete sich die RTL-Show mit 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, auch das ist ein Tiefstwert.

Während Das Erste beim jungen Publikum die Primetime gewonnen hat, lag insgesamt das ZDF weit vorn. Nachdem der Sender vor einer Woche auf dem Sendeplatz noch überraschend schwach war, unterhielt man mit dem Film "Danowski - Neunauge" jetzt 5,45 Millionen Personen. Das entsprach sehr guten 24,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,3 Prozent gut. Das "heute journal" schaffte später beim jungen Publikum sogar 10,0 Prozent, das Nachrichtenmagazin wurde insgesamt von 3,78 Millionen gesehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;