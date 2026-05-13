Im Vorfeld machte der Eurovision Song Contest vor allem Schlagzeilen mit den Diskussionen um die Teilnahme von Israel, auch über die vermeintliche Chancenlosigkeit von Sarah Engels, die für Deutschland antritt, zerreißt man sich hierzulande schon seit Längerem das Maul. Dem Interesse an dem Musik-Wettbewerb, der diesmal in Wien ausgetragen wird, hat das aber keinen Abbruch getan.

Das 1. Halbfinale erreichte sogar deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als im vergangenen Jahr: 0,92 Millionen sahen im Schnitt ab 21 Uhr die Übertragung bei One. Livestreams sind hier wie üblich noch nicht mit eingerechnet. Im Vergleich zum 1. Halbfinale im vergangenen Jahr war das ein Plus von 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, auch die Reichweite der zweiten Halbfinal-Show aus dem Vorjahr wurde um 60.000 übertroffen.

Der Marktanteil belief sich schon beim Gesamtpublikum auf gute 5,2 Prozent, vor allem war es aber das jüngere Publikum, das einschaltete: 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige waren im Schnitt dabei, was den Marktanteil des sonst meist unscheinbar vor sich hinsenden Senders One auf sensationelle 12,9 Prozent nach oben trieb. One war damit zwischen 21 Uhr und 23:21 Uhr Marktführer in dieser Altersgruppe. Mehr junges Publikum hatte am Dienstag nur die "Tagesschau" um 20 Uhr und "TV Total", das aber ebenfalls weitgehend schon vor dem ESC lief.

One punktete aber nicht nur mit der Live-Übertragung aus Wien: Die 45-minütige Show vor dem Start ab 20:15 Uhr kam ebenfalls schon auf starke 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer stimmten sich auf den ESC-Abend ein. Und "Spektakulär und schräg - Best of Eurovision Song Contest" hielt ab 23:21 Uhr den Marktanteil beim jungen Publikum bei 7,0 Prozent und erreichte im Schnitt noch 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;