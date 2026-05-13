Mit einem Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent erzielte RTLzwei am Dienstag nicht nur den besten Wert seit dem 27. Mai 2025 bei den 14- bis 49-Jährigen, sondern landete auch deutlich vor Sat.1 (5,9 Prozent) und ProSieben (5,8 Prozent). Zu verdanken ist das vor allem einer hervorragenden Performance der Sozialdokus in der Primetime.

So erzielte "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" um 20:15 Uhr stolze 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Eine alte Folge von "Armes Deutschland - Deine Kinder" lag ab 22:18 Uhr auch noch bei sehr guten 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der erweiterten Zielgruppe lagen die Marktanteile zwar niedriger, mit 6,3 und 6,1 Prozent aber ebenfalls noch auf sehr gutem Niveau.

Zum Erfolg hat auch beigetragen, dass "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" um kurz nach 18 Uhr auch schon starke 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, auch um 15 Uhr lag eine Folge von "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" schon einmal bei 7 Prozent Marktanteil. Doch auch der "Trödeltrupp" trug mit bis zu 6,4 Prozent am Vormittag zum guten Tagesschnitt bei.

Um 20:15 Uhr lag RTLzwei diesmal beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit "Sing meinen Song" bei Vox. Das Format musste mit 9,6 Prozent Marktanteil erstmals in dieser Staffel beim jungen Publikum einen einstelligen Marktanteil hinnehmen und dürfte wohl etwas unter der Konkurrenz durch das ESC-Halbfinale bei One gelitten haben, das viele jüngere Musikfans zu sich locken konnte. Insgesamt schauten diesmal 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 8,2 Prozent.

Kabel Eins setzte unterdessen auf Lara Croft im Doppelpack: "Lara Croft: Tomb Raider" erzielte ab 20:15 Uhr Marktanteile von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Ab 22:20 Uhr sah es für "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" mit 5,9 (14-49) und 6,5 (14-59) Prozent Marktanteil noch besser aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;