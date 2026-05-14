Das ZDF hat am Mittwochabend mit "Olivia" das Biopic über Deutschlands wohl bekannteste Drag Queen gesendet - und mit den erzielten Quoten kann man sehr zufrieden sein. 3,59 Millionen Menschen haben den Film über Olivia Jones gesehen, kein anderer Sender erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zudem bei sehr ansehnlichen 17,4 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum punktete "Olivia": Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film auf 10,9 Prozent Marktanteil und musste sich nur "Joko & Klaas gegen ProSieben" geschlagen geben. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es angesichts von 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,0 Prozent ebenfalls für den Primetime-Sieg. "Olivia" feierte jetzt seine TV-Premiere und ist schon seit einigen Tagen online verfügbar.

RTL hatte um 20:15 Uhr mit dem Hollywood-Streifen "Barbie" keine Chance gegen "Olivia", dabei handelte es sich aber auch nur um eine Wiederholung. Wobei schon die Free-TV-Premiere von "Barbie" nicht an den Erfolg an den Kinokassen herankam (DWDL.de berichtete). Jetzt sahen nur 580.000 Menschen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das sehr schlechten 5,9 Prozent. "Stern TV" steigerte sich später nur noch leicht auf 6,7 Prozent, die Reichweite konnte das Magazin halten.

Das Erste schickte zur besten Sendezeit den Streifen "Wer ohne Schuld ist" ins Rennen, auch das war nur eine Wiederholung. Angesichts dessen kann man mit 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden sein. Beim jungen Publikum wurden jedoch nur 6,1 Prozent gemessen. "Plusminus", "Tagesthemen" und "Maischberger" bewegten sich danach allesamt bei mehr als 10 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen waren in der Spitze jedoch nur 7,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;