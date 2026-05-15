Nachdem sich der "Kroatien-Krimi" in der vergangenen Woche mit der geringsten linearen Reichweite seit Jahren zurückgemeldet hatte, sah es an Christi Himmelfahrt nun schon wieder deutlich besser aus: 5,01 Millionen Krimi-Fans schalteten diesmal ein, das waren fast 700.000 mehr als noch eine Woche zuvor. Am Marktanteil gab's freilich auch in der vergangenen Woche nichts zu meckern, er zog nun noch weiter auf sehr starke 22,7 Prozent an. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,7 Prozent Marktanteil richtig gut, bei den 14- bis 59-Jährigen mit 14,4 Prozent sowieso.

Weil feiertagsbedingt kein Politmagazin im Anschluss lief, durfte "Extra 3" ausnahmsweise bereits um 21:45 Uhr ran. Das sorgte für die höchste Reichweite seit Dezember 2024, als man ebenfalls schon um 21:45 Uhr startete: 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu. Die Marktanteile bewegten sich mit 12 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf solidem Niveau. Beim jungen Publikum lag "Extra 3" damit knapp vorm parallel ausgestrahlten "heute-journal", das 7,3 Prozent erzielte. Die Gesamt-Reichweite lag beim ZdF mit 2,83 Millionen aber höher.

Das Primetime-Duell mit "Lena Lorenz" im ZDF konnte die ARD unterdessen klar für sich entscheiden. Die ZDF-Reihe beendete ihre aktuelle Staffel vor 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, damit sank die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche um 330.000. Der Marktanteil belief sich auf 14,1 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 Prozent erzielt, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 7,8 Prozent ähnlich aus.

Generell waren die linearen Reichweiten der jüngsten "Lena Lorenz"-Stafel die niedrigsten in der Geschichte des Formats. Betrachtet man nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung, dann schauten im Schnitt erstmals weniger als dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, ein Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr um über 300.000. Zunehmend wichtig werden aber die zeitversetzte Nutzung sowie die Streaming-Abrufe, die hier noch nicht enthalten sind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;