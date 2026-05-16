RTLzwei hat in den vergangenen Tagen mehrere schöne Quoten-Erfolge feiern können - und auch am Freitag mischte der Privatsender das Feld auf. Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 5,6 Pozent belegte RTLzwei den fünften Platz und ließ damit nicht nur Kabel Eins deutlich hinter sich, sondern landete auch Vox und Sat.1. Möglich wurde das vor allem durch den Spielfilm "Catch Me If You Can", der um 20:15 Uhr wohl auch davon profitierte, dass ProSieben wegen eines Handball-Spiels ausnahmsweise erst später mit seinem Blockbuster begann - und damit ziemlichen Schiffbruch erlitt (DWDL.de berichtete).

Auf diese Weise erreichte "Catch Me If You Can" im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die bei RTLzwei für starke 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgten. Das reichte für einen bemerkenswerten zehn Platz im Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages. Insgesamt schalteten 670.000 Personen ein. Und auch danach punktete der Sender noch mit Fiction: So erreichte "Alien" nach 23 Uhr noch gute einen guten Zielgruppen-Marktanteil von 6,1 Prozent Marktanteil, in der Nacht sorgte "Alien - Die Rückkehr" dann noch einmal für mehr als acht Prozent.

Anders dagegen die Lage bei Vox, wo die Dokusoap "Goodbye Deutschland" mit insgesamt 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar nur knapp hinter RTLzwei rangierte, es in der Zielgruppe aber nur für 5,8 Prozent Marktanteil reichte. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag Vox zu diesem Zeitpunkt klar hinter RTLzwei. Gar nichts mehr zu holen gab es schließlich ab 22:16 Uhr für den Spielfilm "Magic Mike's Last Dance", der auf desolate 2,6 Prozent Marktanteil abstürzte. Für Kabel Eins lief es derweil unspektakulär: Dort erreichten zwei "Spiegel TV-Reportagen" zum Start in den Abend Werte von 3,1 und 4,4 Prozent.

Völlig enttäuschend fielen zudem die Quoten von Sat.1 aus, wo man gegen "Let's Dance" nur eine Comedy-Wiederholung ins Rennen schickte. "Schmitzefrei" erreichte letztlich gerade einmal 560.000 Personen und einen Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Dass der Sender zudem schon um 22:33 Uhr noch einmal die jüngste "Promi Taste"-Folge aufwärmte, verschärfte die Situation zudem noch weiter: Mehr als ein ernüchternder Marktanteil von 2,5 Prozent war für die Kochshow am späten Abend nicht zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;