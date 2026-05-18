Die XXL-Übertragung des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring beschert Nitro schon seit Jahren immer wieder gute Quoten. Vor allem in den jüngeren Altersgruppen legte der Sender aber sogar nochmal eine Schippe drauf. Die letzten zehn Stunden ab 5 Uhr morgens verfolgten im Schnitt 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was schon beim Gesamtpublikum für sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil reichte.

Bei den 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 10,6 Prozent dann sogar zweistellig aus, in der klassischen Zielgruppen-Definition 14-49 reichte es gar für herausragende 15,0 Prozent. Dieser sehr hohe Marktanteil über so lange Zeit sorgte dafür, dass Nitro am Ende mit einem Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Platz 3 im Sender-Ranking hinter RTL und dem Ersten belegte, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es mit 5,2 Prozent für eine Platzierung in den Top 5.

Sehr sportlich war am Sonntag auch ProSieben unterwegs. Am Nachmittag übertrug der Sender das Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Dänemark, das während der 1. Halbzeit ab 15:30 Uhr 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, während der zweiten Hälfte zog die Reichweite dann noch deutlich auf 830.000 an. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 10,2 und 12,6 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 7,5 und 9,1 Prozent erzielt.

In der Primetime stand dann die Eishockey-WM mit der Partie zwischen Deutschland und Lettland auf dem Programm. 0,94 Millionen Eishockey-Fans verfolgten das erste Drittel, im weiteren Verlauf sank die Reichweite dann leicht über 0,89 auf 0,86 Millionen beim dritten Drittel. Die Marktanteile bewegten sich beim Gesamtpublikum zwischen 4,1 und 4,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Werte zwischen 6,4 und 7,3 Prozent erzielt. Hier ist also noch etwas Luft nach oben.

Spannend war's am Sonntag vor allem aber auch in der 2. Fußball-Bundesliga, wo es in fast allen Spielen noch direkt um Auf- und Abstieg ging. Sky erreichte mit seinen Übertragungen am Nachmittag im Schnitt 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und herausragende Marktanteile von 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 24,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Sportschau" im Ersten verfolgten ab kurz nach 19 Uhr 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 15,9 Prozent insgesamt und 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;