RTL schwamm am Sonntagabend erfolgreich auf der Nostalgie-Welle: Die brutto über dreistündige Doku "70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum" erzielte sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von jeweils 11,5 Prozent, insgesamt schalteten im Schnitt 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Am Vorabend konnte sich "Hitster" zum Staffelfinale nach der bitteren Talfahrt der letzten Wochen immerhin wieder etwas erholen. Erstmals seit Folge 1 wurde wieder die Millionen-Marke geknackt: 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren 230.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 2,6 Prozentpunkte, lag mit 8,8 Prozent Marktanteil aber dennoch unterm Soll. 7,8 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Damit setzte man sich im direkten Duell in beiden Zielgruppen zwar immerhin gegen "Julia Leischik sucht" in Sat.1 durch (7,2/7,1 Prozent), die allerdings insgesamt 1,8 Millionen Menschen erreichte. Trotz des leichten Aufschwungs am Ende fällt die Bilanz der 1. Staffel damit ernüchternd aus: Überzeugen konnte aus Quotensicht nur die erste Folge.

Marktanteils-Trend: Hitster - Die Gameshow der größten Hits Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Zurück in die Primetime: RTL war hier mit der Bravo-Doku in beiden Zielgruppen-Definitionen stärkster "Tatort"-Verfolger. Da die ARD-Krimis bereits in der Sommerpause sind, war die Dominanz aber vor allem beim jungen Publikum weit weniger stark als sonst: In der Altersgruppe 14-49 kam der "Tatort" "nur" auf 12,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 16,2 Prozent. Insgesamt hatten 4,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was den Marktanteil auf 22,0 Prozent trieb. Das ZDF setzte "Zwei am Zug" dagegen und lockte damit 3,35 Millionen Menschen an, was 14,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der ZDF-Film mit 7,5 Prozent Marktanteil zwar nicht die größte Rolle, lag aber auch hier noch vor dem Sat.1-Film "Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us", der nicht über mäßige 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 5,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus kam. 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Bei Vox gab's mal wieder eine "Kitchen Impossible"-Folge mit Tim Mälzer, der sich in dieser Staffel etwas rarer gemacht hat. Der Marktanteil kletterte mit 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf den bisherigen Staffel-Bestwert. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,74 Millionen allerdings etwas hinter den beiden bisherigen Mälzer-Folgen dieser Staffel, die noch im April liefen, zurück. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von 6,9 Prozent.

Einen Staffel-Bestwert verzeichnete auch "Zwischen Meer und Maloche" bei Kabel Eins: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die neueste Folge auf solide 3,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen allerdings nur auf 2,3 Prozent. Insgesamt schauten 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Yes, we camp!" tat sich danach mit 3,3 und 2,1 Prozent (14-49/14-59) noch etwas schwerer - dafür räumte "Abenteuer Leben am Sonntag" am späteren Abend mit sehr guten 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ab, 4,7 Prozent wurden es bei den 14- bis 59-Jährigen. Auch RTLzwei kann sich über steigende Quoten im Lauf des Abends freuen: "Kampf der Realitystars" startete mit 3,3 Prozent, erzielte mit der zweiten Folge 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Catch me if you can" am späten Abend mit 5,5 Prozent Marktanteil überzeugen konnte.

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