Einige Tage nach der Erstausstrahlung beim österreichischen Privatsender ServusTV ist der Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" mit Adele Neuhauser in der Hauptrolle nun auch im ZDF zu sehen gewesen, die Mainzer zeigten beide Teile am Montagabend. Teil eins erreichte zur besten Sendezeit 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das ist selbst auf diesem reichweitenstarken Sendeplatz ein ansehnliches Ergebnis. Der Marktanteil lag bei 24,6 Prozent.

Nachdem das "heute journal" noch 4,72 Millionen Menschen über die aktuellen Ereignisse informiert hatte, ging es schließlich mit Teil zwei weiter. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit sank die Gesamtreichweite von "Mama ist die Best(i)e" auf 3,87 Millionen, die gesamte TV-Nutzung ging aber noch stärker zurück, das zeigt sich am Marktanteil. Der kletterte nämlich noch ein wenig auf sehr starke 26,1 Prozent. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 holte Teil eins zunächst noch gute 8,3 Prozent, ehe der zweite Film am späten Abend nur noch 5,7 Prozent erzielte. Angesichts des Gesamtergebnisses wird man damit in Mainz aber wohl sehr gut leben können.

Im Ersten ist zur besten Sendezeit eine Dokumentation über Udo Lindenberg zu sehen gewesen. "Udo Rebell. Rockstar. Ikone" erreichte 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was auf diesem Sendeplatz schon ein ziemlich guter Wert ist. Beim Gesamtpublikum entsprach das 11,9 Prozent. Die Doku war aber auch beim jungen Publikum ein schöner Erfolg: 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 sorgten in dieser Altersklasse für 11,3 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden sogar 13,2 Prozent gemessen.

Am Vorabend des Ersten startete unterdessen "Gefragt - gejagt" in eine neue Staffel. Und wie gehabt war der Erfolg nicht ganz so groß wie bei "Wer weiß denn sowas?", die Verantwortlichen können aber trotzdem zufrieden sein. 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Sender 17,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das "Großstadtrevier" lag direkt im Anschluss bei 2,36 Millionen und 14,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;