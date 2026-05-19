Robert und Carmen Geiss belagern den Montagabend von RTLzwei nun schon seit einiger Zeit. Die aktuelle Staffel von "Die Geissens" ist Anfang Februar gestartet - und noch ist kein Ende in Sicht. An diesem Montag sahen 390.000 Menschen zu, das ist keine sonderlich erbauliche Reichweite. Weil aber immerhin 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, reichte es in dieser Zielgruppe zu guten 4,8 Prozent Marktanteil.

Als die Geiss-Töchter Davina und Shania im Anschluss mit ihrem Format "We Love Monaco" übernahmen, stieg die Reichweite auf 410.000 und auch der Marktanteil kletterte leicht auf 5,2 Prozent. Wirklich beeindruckend ist aber das, was eine alte "Geissens"-Folge ab 22:15 Uhr zustande brachte. Hier sahen plötzlich nämlich 420.000 Personen zu - mehr als bei den Erstausstrahlungen zuvor. Und der Zielgruppen-Marktanteil schoss auf 8,5 Prozent nach oben, weil aus der Altersklasse 14-49 sogar plötzlich 250.000 Menschen zusahen - ebenfalls mehr als bei den zwei vorangegangenen Folgen.

Eine deutliche Steigerung im Verlauf des Abends zeigte auch Nitro. "Medical Detectives" unterhielt zu Beginn der Primetime nur 210.000 Menschen, eine zweite Episode kam danach immerhin schon auf 310.000. Die Marktanteile beim jungen Publikum waren mit 0,7 und 2,3 Prozent sehr unterschiedlich. Richtig gut lief es dann ab 22:10 Uhr, als "Anwälte der Toten" das Zepter übernahm. Die erste Folge steigerte sich auf 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 6,2 Prozent. Eine weitere Ausgabe holte sogar 6,6 Prozent.

Immer mehr Probleme macht derweil "First Dates Hotel" bei Vox, das in diesem Jahr aber auch so spät im Jahr zu sehen ist wie noch nie - auch das dürfte auf die Reichweiten drücken. Am Montag setzte es mit 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedenfalls einen neuen Tiefstwert - der letzte wurde erst vor drei Wochen aufgestellt. Mit 6,5 Prozent Marktanteil lag das Format zwar noch etwas über dem Senderschnitt, das kann aber nicht über die aktuellen Probleme hinwegtäuschen - auch das ist nämlich der bislang schlechteste Wert, den "First Dates Hotels" jemals eingefahren hat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;