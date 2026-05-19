Im anbieterübergreifenden Ranking der nettoreichweitenstärksten Programmmarken im Streaming finden sich in Kalenderwoche 19 (4.-10. Mai) gleich drei Reality-Formate von RTL+ wieder. "Kampf der Realitystars" und "Prominent getrennt" lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die interne Reality-Krone. Zwar gab das von RTLzwei zugelieferte "Kampf der Realitystars" nach dem Allzeit-Rekord in der Vorwoche wieder etwas ab, schaffte aber mit einer Streaming-Wochennettoreichweite von 1,000 Millionen eine Punktlandung.

"Prominent getrennt" legte unterdessen deutlich um 226.000 im Vergleich zur Vorwoche zu und blieb letztlich mit einer Wochen-Nettoreichweite im Streaming von 0,996 Millionen nur hauchdünn dahinter. Damit stellte das Format zugleich einen neuen Bestwert auf, im vergangenen Jahr lag der Bestwert im Verlauf der Staffel bei 0,959 Millionen. "Temptation Island" spielte zwar eine Liga tiefer, kam mit 0,55 Millionen erreichten Personen aber ebenfalls noch in die Top 20.

Im Vergleich dazu die Reality-Formate von Joyn: "Match my Ex" belegte dort mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,274 Millionen bereits den zweiten Platz, "Most Wanted" kam auf 0,252 Millionen. Ganz vorne im Joyn-internen Ranking lag einmal mehr "Germany's Next Topmodel", das mit einer Nettoreichweite von 0,645 Millionen allein im Streaming im Vergleich zur letzten Woche wieder etwas zulegen konnte.

Angeführt wird das anbieterübergreifende Ranking diesmal von der "Tagesschau", das sich ein Stück von den anderen beiden News-Formaten "ntv Nachrichten" und "ZDFheute" absetzte. Vor diese schob sich noch DAZN mit der Champions League. Die stärkste Programmmarke außerhalb des Nachrichten-Bereichs kam von Amazon, wo "The Boys" nochmal eine kleinen Schippe drauf legte und nun 1,084 Millionen Personen erreichte, 50.000 mehr als der "Tatort" bei der ARD. Ansonsten fehlt es Amazon momentan etwas an aktuellen Hits, Platz 2 ging dort intern schon an den Sitcom-Klassiker "Two and a half Men", in den über eine halbe Million Menschen nochmal reinschauten. "Citadel" (0,358 Millionen) und "The Handmaid's Tale" (0,194 Millionen) lagen ein gutes Stück dahinter.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 19

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Tagesschau ARD 1,642 UEFA Champions League DAZN 1,601 ntv Nachrichten RTL 1,291 ZDFheute ZDF 1,231 The Boys Amazon 1,084 Tatort ARD 1,034 Kampf der Realitystars RTLzwei 1,000 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,996 Bundesliga DAZN 0,963 Sturm der Liebe ARD 0,891 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,862 heute-show ZDF 0,765 Praxis mit Meerblick ARD 0,675 Welt News Axel Springer 0,657 Germany's Next Topmodel Joyn 0,645 In aller Freundschaft ARD 0,565 Havelland-Krimi ZDF 0,559 Rote Rosen ARD 0,556 Temptation Island RTL 0,550 ZDFinfo Doku ZDF 0,525

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 04.05.2026-10.05.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17645 vom 18.05.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.