Die ARD-Serie "Die Notärztin" hat sich am Dienstag von ihren Fans verabschiedet, die vorerst letzte Folge der zweiten Staffel ist um 20:15 Uhr zu sehen gewesen. Und während die ersten Folgen der Staffel noch ziemlich komfortabel über der Marke von 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lagen, gelang das zuletzt nicht mehr so einfach. Zum Abschluss der Staffel sahen 2,70 Millionen Menschen zu, damit lag die Folge auf dem Niveau des Allzeit-Tiefs, das man vor drei Wochen aufgestellt hatte.

Mit dem erzielten Marktanteil in Höhe von 13,0 Prozent kann man beim Sender dennoch zufrieden sein. Im Schnitt erreichten die 13 ausgestrahlten Folgen in den zurückliegenden Wochen etwas mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - Basis sind hier die Daten aus den Overnight-Quoten. Durch die endgültige Gewichtung kamen regelmäßig noch rund 110.000 Zuschauende hinzu. Beim jungen Publikum (14-49) lag das Staffelfinale am Dienstag übrigens bei nur 7,6 Prozent Marktanteil - es ist der niedrigste Wert der laufenden Staffel gewesen. Teilweise holte die "Notärztin" in den vergangenen Wochen mehr als 13 Prozent.

Zuschauer-Trend: Die Notärztin Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

"In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss noch auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 2,95 Millionen, das ließ den Marktanteil leicht auf 13,9 Prozent steigen. Beim jungen Publikum wurden dagegen noch etwas schlechtere 6,9 Prozent gemessen. "Report Mainz" war im Anschluss in beiden Zuschauergruppen noch wesentlich schlechter unterwegs und erreichte nur rund eineinhalb Millionen Personen.

Gute Nachrichten kommen für die ARD derweil vom BR Fernsehen: Dort unterhielt am Dienstag ein alter "Tatort" aus Münster 1,51 Millionen Menschen und schaffte es so in das Ranking der 25 meistgesehenen Sendungen des Tages. Mit bundesweit 7,2 Prozent Marktanteil ist der BR in der Primetime richtig stark unterwegs gewesen.

Das ZDF beschäftigte sich am Dienstagabend zur besten Sendezeit im Rahmen von "Terra X History" mit der Ahrtalflut im Jahr 2021. Das wollten 2,09 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag bei 9,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin 8,8 Prozent drin. Das "heute journal" steigerte sich im Anschluss sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren auf zweistellige Werte, die Reichweite kletterte auf 2,94 Millionen.

Und auch das ZDF konnte in der Sparte punkten. Zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Schauspieler Alexander Held zeigte ZDFneo zwei "Stralsund"-Krimis ab 20:15 Uhr - Held fungierte bis zuletzt als Hauptdarsteller in der Reihe. 1,29 Millionen Menschen sahen den ersten Film, damit landete auch ZDFneo in den Top 25 des Tages. 6,1 Prozent Marktanteil sind ein gutes Ergebnis für den Sender. Der zweite Krimi unterhielt noch 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 4,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;