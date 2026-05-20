Am Montag ist die Kuppelsendung "Bauer sucht Frau International" bei RTL noch ziemlich erfolgreich gestartet. 2,41 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten auch in der klassischen Zielgruppe (14-49) für einen knapp zweistelligen Marktanteil (DWDL.de berichtete). Einen Tag später sieht die Welt vor allem beim jungen Publikum ganz anders aus: Mit nur 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das Format 7,2 Prozent Marktanteil - Allzeit-Tief!

Insgesamt hielt sich "Bauer sucht Frau International" jedoch bei 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was nur unwesentlich weniger waren als am Tag zuvor. Beim Gesamtpublikum stieg der Marktanteil sogar von 11,4 auf 11,9 Prozent Marktanteil. Während sich RTL damit in der klassischen Zielgruppe einer ganzen Reihe anderer Sender geschlagen geben musste, lag in der erweiterten Zielgruppe (14-59) nur das ZDF vor den Kölnern, hier holte die Kuppelsendung gute 9,6 Prozent Marktanteil.

Den Primetime-Sieg um 20:15 Uhr beim jungen Publikum sicherte sich unterdessen Vox: Mit 420.000 Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren wurden in dieser Altersklasse starke 12,2 Prozent Marktanteil gemessen. Insgesamt sahen 1,09 Millionen zu. Knapp dahinter landete "TV Total", das bei ProSieben auf 10,3 Prozent Marktanteil kam. "Experte für alles" lag im Anschluss noch bei 6,1 Prozent, zwei Ausgaben von "The Hunt" gingen mit 2,7 und 2,4 Prozent baden.

Sehr erfolgreich ist am Dienstagabend außerdem erneut RTLzwei gewesen. In der vergangenen Woche bescherte "Armes Deutschland" dem Sender sogar den erfolgreichsten Tag seit fast einem Jahr. So gut lief es jetzt zwar nicht, in Grünwald kann man aber mehr als zufrieden sein.670.000 Menschen sahen eine neue Ausgabe der Sozialdoku, in der klassischen Zielgruppe wurden so 8,4 Prozent Marktanteil gemessen. "Armes Deutschland - Deine Kinder" lag später noch bei ebenfalls sehr guten 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;