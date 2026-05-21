Der Promi-Ableger von "The Taste" hat sich für Sat.1 in den zurückliegenden Wochen nicht als der erhoffte Erfolg entpuppt. Die lineare Reichweite lag bei durchweg weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer - und auch für das Staffel-Finale war am Mittwoch in Konkurrenz zum quotenstarken Finale der Europa League erwartungsgemäß nicht allzu viel drin. Lediglich 720.000 Personen sahen im Schnitt die letzte Folge - zumindest blieben damit die Reichweiten über die sieben Folgen hinweg stabil. Darunter waren diesmal aber nur 170.000 zwischen 14 und 49 Jahren, die einen überschaubaren Marktanteil von 4,9 Prozent nach sich zogen.

Damit lag Sat.1 um 20:15 Uhr noch knapp hinter der Vox-Dokusoap "Feuer, Wasser, Erde, Luft", die auf 5,5 Prozent kam, sowie auf Augenhöhe mit dem "Kampf der Realiystars", der RTLzwei mit zwei Folgen Werte von 4,9 und 5,3 Prozent bescherte. Schlusslicht unter den großen Privatsendern war Kabel Eins, das mit der US-Komödie "Natürlich blond!" nicht über 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam, sich mit der Fortsetzung des Films am späten Abend aber noch leicht auf 4,3 Prozent steigerte.

In Sat.1 konnte derweil auch "Roadtrip Australien" das Ruder nicht mehr herumreißen: Lediglich 2,2 Prozent Marktanteil erzielte Sat.1 mit der Wiederholung des eigentlich bei Kabel Eins beheimateten Formats. Doch auch abseits der Primetime kämpfte Sat.1 am Mittwoch mit Problemen - allen voran am Vorabend, wo die Dailysoap "Ein Hof zum Verlieben" zeitweise auf völlig katastrophale 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abstürzte. Das war zudem kein Ausrutscher: Schon mehrfach hatte die Serie in den vergangenen Wochen die Marke von einem Prozent teils deutlich unterboten.

Immerhin: Am Nachmittag lief es für zwei "Auf Streife"-Folgen mit Marktanteilen von 11,2 und 11,6 Prozent ziemlich erfreulich, nachdem sich schon "Richter Alexander Hold" von zunächst mageren 1,5 Prozent auf bis zu 10,9 Prozent steigern konnte. Insgesamt lockte die Uralt-Gerichtsshow bis zu 460.000 Personen vor den Fernseher. Noch besser lief es für die ungleich frischeren Gerichtsshows am RTL-Nachmittag, wo es "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" sogar überraschend gelang, mit 17,7 Prozent in der Zielgruppe einen neuen Allzeit-Rekord aufzustellen. Insgesamt schalteten 1,15 Millionen Personen ein. Auch das anschließende "Jugendgericht" sowie "Barbara Salesch" überzeugten am Donnerstag mit Marktanteilen von 16,5 und 14,4 Prozent auf ganzer Linie.

Gute Nachrichten kommen für RTL zudem vom Morgen: Dort lag "Deutschland am Morgen" mit 11,9 Prozent nur knapp unter dem Vortages-Bestwert von 12,2 Prozent. Weitere 5,9 Prozent Marktanteil sammelte das Magazin übrigens beim Nachrichtensender ntv ein. An das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" kamen die Kölner gleichwohl nicht heran: Das schaffte am Donnerstag erneut starke 21,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erzielte gegen 6 Uhr sogar zeitweise bis zu 37,8 Prozent. Zumindest in den Morgenstunden war Sat.1 damit am Donnerstag eine Bank.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;