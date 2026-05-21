Ein Krimi-Duell zwischen ARD und ZDF war von Beginn an am Donnerstagabend geplant, doch nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Alexander Held lief im Zweiten anstelle des eigentlich geplanten "Landkrimis" eine Wiederholung von "München Mord" mit Held in der Hauptrolle. Am Finale der Europa League bei RTL kam der Sender damit zwar nicht vorbei - gegenüber der ebenfalls nur als Wiederholung gesendeten ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" konnte sich "München Mord" letztlich aber knapp durchsetzen.

Während "Nord bei Nordwest" im Ersten von 2,94 Millionen Menschen gesehen wurde, entschieden sich 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "München Mord". Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die ZDF-Reihe mit nur 2,8 Prozent Marktanteil allerdings bedeutend schwer, hier erreichte der ARD-Krimi deutlich bessere 5,5 Prozent. Eine weitere Folge von "Nord bei Nordwest" hielt im Ersten derweil noch 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, während das "heute-journal" im ZDF von 2,97 Millionen gesehen wurde. Sowohl das "Auslandsjournal" als auch die Doku "Das Meta-Univerum" schafften anschließend jedoch nur einstellige Marktanteile.

Auch für den neuen "XY"-Ableger am Vorabend besteht aus Quotensicht noch Luft nach oben. Die dritte Folge von "XY Spuren des Verbrechens" steigerte sich um 19:25 Uhr aber auf immerhin 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,6 Prozent und fiel damit über einen Prozentpunkt höher aus als vor einer Woche. Die "heute"-Nachrichten hatten zuvor aber noch 2,60 Millionen Menschen gesehen, "SOKO Wismar" war trotz Wiederholung um 18:00 Uhr mit 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gar auf herausragende 25,0 Prozent Marktanteil gekommen.

Deutlich dahinter lag übrigens die in dieser Woche aus der Pause zurückgekehrte ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt", die mit 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 15,3 Prozent aber ebenfalls erfolgreich war. An die starken Werte, die "Wer weiß denn sowas?" zuletzt auf dem 18-Uhr-Sendeplatz verzeichnete, kam die Show mit Alexander Bommes aber in den ersten Tagen noch nicht heran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;