Nach drei Serienstaffeln von "Merz gegen Merz" setzt das ZDF die Reihe mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst inzwischen immer mal wieder mit Filmen fort. In diesem Jahr stehen gleich zwei neue Produktionen auf dem Programm. Der Film "Geständnisse" tat sich zumindest bei der linearen Ausstrahlung am Donnerstagabend recht schwer.

So sahen sich im Schnitt 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film an, das waren nochmal fast 600.000 weniger als beim letzten Film, der im Herbst 2024 zu sehen war. Der Marktanteil lag bei 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nicht zuletzt dürfte man beim ZDF aber darauf hoffen, dass die prominente Besetzung Zugkraft bei den Streaming-Abrufen entfaltet, hier liegen uns noch keine Daten vor.

Im Linearen musste sich "Merz gegen Merz" deutlich einer Krimi-Wiederholung im Ersten geschlagen geben. Ein alter "Zürich-Krimi" fuhr mit im Schnitt 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dort den Tagessieg noch vor der Fußball-Übertragung in Sat.1 ein. Der Marktanteil belief sich auf 20,8 Prozent insgesamt, 5,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Beim jungen Publikum punkteten die Öffentlich-Rechtlichen später am Abend mit anderen Formaten. "Extra 3" erzielte im Ersten nach den "Tagesthemen" 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 12,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt schauten 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Im ZDF erzielte "Markus Lanz" ab 23:44 Uhr Marktanteile von 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 12,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,97 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;