Nachdem die "Praxis mit Meerblick" in den vergangenen Wochen für schöne Quoten im Ersten sorgte, tat sich der Sender an diesem Freitag mit seiner Komödie "Reis und Rosen" erstaunlich schwer - trotz prominenter Besetzung mit Anneke Kim Sarnau und Oliver Wnuk. Lediglich 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein. Eine niedrigere Reichweite für eine Erstausstrahlung auf dem Freitagabend-Sendeplatz lässt sich in unseren Archiven nicht finden. Hier bekam die ARD sicher auch die Fußball-Konkurrenz in Sat.1 zu spüren.

Zum Vergleich: Vor einer Woche erreichte die "Praxis mit Meerblick" noch eine mehr als doppelt so hohe Reichweite. Der Marktanteil von "Reis und Rosen" fiel mit 9,3 Prozent gleichwohl nicht ganz so desolat aus, weil die generelle Fernsehnutzung an diesem Abend angesichts des schönen Wetters nicht allzu hoch ausfiel. Ungleich besser lief es aber für das ZDF, wo "Der Alte" trotzdem von 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil mit der letzten Folge der Staffel auf starke 23,7 Prozent schraubte - der beste Wert für die Serie in diesem Jahr.

Im Windschatten des "Alten" überzeugte im Anschluss dann auch noch eine Wiederholung der "SOKO Leipzig", die mit 3,25 Millionen Zuchauerinnen und Zuschauern einen sehr guten Marktanteil von 17,3 Prozent erzielte. Beim jungen Publikum taten sich die beiden Serien jedoch schwer und bewegten sich mit Marktanteilen von 5,3 und 3,8 Prozent auf den hinteren Rängen - erst mit der "heute-show" legte das ZDF am späten Abend auch hier noch einmal kräftig zu. Die ARD-Komödie "Rosen und Reis" wiederum erreichte um 20:15 Uhr ebenso wie der "Alte" nur 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Verlass war dagegen am Vorabend auf "Gefragt - gejagt", das zum Ende der ersten Woche nach der Rückkehr mit 11,0 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe überzeugte. Auch insgesamt war das Quiz erfolgreich und kam mit 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,7 Prozent Marktanteil. Die "SOKO Wien" im ZDF war jedoch - Wiederholung zum Trotz - zumindest insgesamt noch stärker: Dort sorgten 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 20,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;