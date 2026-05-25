Für "Kitchen Impossible" kam diesmal einiges zusammen: Ein langes Pfingstwochenende, bestes Sommerwetter und dann auch noch eine Folge, die ohne den eigentlichen Hauptprotagonisten Tim Mälzer auskommen musste. Alles zusammen führte dann zur bislang mit Abstand schwächsten Reichweite in der Geschichte des Formats: Im Schnitt sahen am Sonntagabend nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren 300.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Die zuvor geringste Reichweite war bei der Weihnachts-Edition im Dezember gemessen worden, die außer der Reihe montags nur 580.000 Personen erreichte. Lässt man die außen vor, dann datiert der nächste Tiefstwert aus dieser Staffel bei der Folge Trettl vs. Mraz, lag damals aber um 200.000 höher. Auch der Marktanteil fiel mit 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum niedriger aus als gewohnt.

Zuschauer-Trend: Kitchen Impossible Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Ein ähnliches Bild auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es diesmal nur für 5,7 Prozent Marktanteil reichte. Die absolute Reichweite war in dieser Altersgruppe kaum mehr als halb so hoch wie in der vergangenen Woche. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 erzielte "Kitchen Impossible" diesmal einen Marktanteil von 5,2 Prozent.

In Sachen Gesamt-Reichweite landete Vox damit überraschend noch hinter RTLzwei, wo der Film "Der Da Vinci Code - Sakrileg" 460.000 Personen erreichte. In den Zielgruppen sortierte sich der Film allerdings hinter "Kitchen Impossible" ein, mit 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen dürfte man in Grünwald trotzdem zufrieden sein. Kabel Eins hingegen kam in der Primetime mit "Rain Man" nicht über magere 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 2,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hinaus. Nur 270.000 Personen sahen im Schnittt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;