Sowohl insgesamt als auch in den Zielgruppen ist Sat.1 am Montag nicht zu schlagen gewesen, zu verdanken hat man das in Unterföhring der äußerst spannenden Bundesliga-Relegation. Aber auch andere Sender können zufrieden sein: Die höchste Reichweite hinter König Fußball erzielte das ZDF: Die Wiederholung eines "Nord Nord Mord"-Krimis erreichte 3,33 Millionen Menschen, das reichte zu 16,0 Prozent Marktanteil.

Damit lagen die Mainzer noch vor einem alten "Tatort", der es im Ersten auf 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Aber auch damit waren noch zufriedenstellende 14,1 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" sogar auf 9,0 Prozent und lag damit sehr deutlich vor "Nord Nord Mord", das es nur auf 3,3 Prozent brachte. "Brokenwood" im Ersten und "Elvis" im ZDF gaben später deutlich nach und lagen auch insgesamt im einstelligen Bereich.

Zufrieden sein kann man derweil auch bei RTL: "Bauer sucht Frau International" fiel angesichts der starken Konkurrenz zwar auf ein Allzeit-Tief, dennoch sahen noch 2 Millionen Menschen zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Format dagegen auf 8,4 Prozent, vor einer Woche setzte es hier mit 7,2 Prozent ebenfalls ein Tief. Am Vorabend unterhielt man mit "Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern" 1,48 Millionen Menschen, damit waren in allen relevanten Altersklassen zweistellige Marktanteile drin. In der klassischen Zielgruppe wurden 12,1 Prozent gemessen.

Vox tat sich im Vergleich deutlich schwerer: "First Dates Hotel" musste sich mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum (14-49) begnügen. Damit ist das Allzeit-Tief aus der vergangenen Woche nochmal deutlich unterboten worden. Zumindest die "Geissens" konnten da mithalten, haben aber natürlich eine geringere Laufzeit und mussten dementsprechend nicht gegen das Relegations-Finale in Sat.1 ran. 420.000 Menschen sahen die Personality-Doku bei RTLzwei, in der klassischen Zielgruppe wurden 5,5 Prozent gemessen.

Später bekam dann aber auch RTLzwei Probleme: "Davina & Shania - We Love Monaco" hielt zwar die Gesamtreichweite ziemlich konstant, beim jungen Publikum waren aber nur noch 3,8 Prozent Marktanteil drin. Eine "Geissens"-Wiederholung fiel am späten Abend auf 2,4 Prozent. Zufrieden sein kann man unterdessen bei Kabel Eins, das mit dem Film "Contact" zur besten Sendezeit 820.000 Menschen unterhalten hat, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 6,5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;