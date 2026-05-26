Dass "LOL: Last One Laughing" für Prime Video ein voller Erfolg ist, hat Amazon schon vielfach betont - was das in Zahlen bedeutet, war bislang aber unklar. Nachdem Prime Video aber seit November an der Streaming-Messung der AGF teilnimmt, liegen nun erstmals Daten vor, die mit Streaming-Formaten der deutschen Anbieter vergleichbar sind. Demnach kam die Programmmarke "LOL" in der Woche, in die die Veröffentlichung der ersten beiden Episoden fiel, auf eine Streaming-Nettoreichweite von 2,069 Millionen Personen.
Für Prime Video ist das ein neuer Rekord in der AGF-Ausweisung, die Bestmarke von "Maxton Hall" aus dem November letzten Jahres wurde noch um rund 45.000 übertroffen. Zur Erinnerung: Das ist keine Zahl, die mit den üblichen TV-Reichweiten vergleichbar ist, die die durchschnittliche Sehbeteiligung angeben. Sie sagt stattdessen aus, wie viele Menschen mindestens für eine Sekunde mit einem Inhalt von "LOL" bei Prime Video in Kontakt kamen - also auch falls frühere Staffeln, Trailer oder ähnliches geschaut wurden.
Für den Spitzenplatz im anbieterübergreifenden Ranking reichte es in KW 22 (11.-17. Mai) trotzdem nicht ganz - der ging nämlich an den "Eurovision Song Contest". Hier gehen sowohl Event-Livestreams der Halbfinals und des Finales ein als auch beispielsweise einzelne Ausschnitte aus den Shows und die ganze Berichterstattung drumherum. 2,895 Millionen Personen erreichten diese Inhalte in der ESC-Finalwoche auf den ARD-Plattformen.
Bei RTL kann man sich unterdessen über einen neuen Rekord für "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" freuen. Blieb das Format in der Vorwoche noch knapp unter der Millionenmarke, so stieg die Wochen-Nettoreichweite nun nochmal um 100.000 auf 1,096 Millionen Personen. Die Reality-Krone verteidigte mit einer Streaming-Nettoreichweite von 1,115 Millionen trotzdem erneut ganz knapp der "Kampf der Realitystars", den RTLzwei für RTL+ zulieferte. Zum dritten Mal in Folge wurde hier die Millionen-Marke übersprungen.
Das stärkste Fiction-Angebot lief unterdessen bei Amazon und war "The Boys", das sich die dritte Woche in Folge über der Millionen-Marke hielt. Der "Tatort" blieb dahinter - gemessen an der Tatsache, dass schon keine neuen Folgen mehr veröffentlicht wurden, ist die Streaming-Nettoreichweite von 0,863 Millionen aber dennoch recht beachtlich. Nicht weit dahinter findet sich mit "Off Campus" noch eine zweite Amazon-Serie, die mit einer Nettoreichweite von 0,778 Millionen einsteigt. In die Fußstapfen von "Maxton Hall" konnte die Young-Adult-Serie damit hierzulande zwar noch nicht treten, gut sind die Werte aber allemal.
Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 20
|Programmmarke
|Anbieter
|Nettoreichweite
Streaming only
|Eurovision Song Contest
|ARD
|2,895
|LOL: Last One Laughing Germany
|Amazon
|2,069
|ntv Nachrichten
|RTL
|1,347
|Tagesschau
|ARD
|1,343
|ZDFheute
|ZDF
|1,171
|Kampf der Realitystars
|RTLzwei
|1,115
|Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen
|RTL
|1,096
|The Boys
|Amazon
|1,015
|Tatort
|ARD
|0,863
|Off Campus
|Amazon
|0,778
|Bundesliga
|DAZN
|0,776
|heute-show
|ZDF
|0,775
|Gute Zeiten, Schlechte Zeiten
|RTL
|0,772
|Sturm der Liebe
|ARD
|0,740
|ZDFinfo Doku
|ZDF
|0,708
|Praxis mit Meerblick
|ARD
|0,638
|Temptation Island
|RTL
|0,621
|Germany's Next Topmodel
|Joyn
|0,610
|Rote Rosen
|ARD
|0,600
|Welt News
|Axel Springer
|0,593
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 11.05.2026-17.05.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17686 vom 25.05.2026
Programmmarken? Was ist das?
Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.