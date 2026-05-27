Das Vox-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat an diesem Dienstag spürbar an Zugkraft verloren. Nur 690.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, in der die Songs von Schlager-Rapper Tream im Mittelpunkt standen. Gleichzeitig war das die niedrigste Reichweite der laufenden Staffel, bislang hatten fünf von sechs Folgen die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern übersprungen. Nun lag das Format deutlich darunter.

Und auch beim jungen Publikum war der Absturz sichtbar: 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 7,2 Prozent Marktanteil. Das ist für sich genommen zwar ein sehr solider Wert, im Schnitt kam das Format bislang aber auf fast 12 Prozent. Der bisherige Staffel-Tiefstwert wurde um fast zweieinhalb Prozentpunkte unterboten.

Zur gleichen Zeit holte Sat.1 mit der Zweitliga-Relegation sehr gute Quoten, das kann aber wohl nur für einen Teil des sehr deutlichen Rückgangs eine Erklärung sein. Zufrieden sein kann man bei ProSieben mit "TV Total", zumindest mit der Erstausstrahlung um 20:15 Uhr. Die kam in der klassischen Zielgruppe auf 9,9 Prozent Marktanteil. 680.000 Personen sahen zu, 320.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren. Mit einer alten Ausgabe holte Sebastian Pufpaff im Anschluss jedoch nur noch 5,6 Prozent.

"Bauer sucht Frau International" erreichte derweil bei RTL durchschnittlich 2,14 Millionen Menschen. Und während es insgesamt zu 11,2 Prozent reichte, waren in der klassischen Zielgruppe nur 8,6 Prozent drin. 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse 14-49. Damit lag das Primetime-Programm von RTL zumindest hier auch deutlich hinter "GZSZ", das 450.000 junge Zuschauende sowie 18,6 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt sahen 1,61 Millionen zu - demnächst kommt die Serie wieder in die Primetime (DWDL.de berichtete).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;