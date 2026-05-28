Als das ZDF seine "Küchenschlacht" im September 2025 das erste Mal in die Primetime holte, sahen etwas mehr als 2,3 Millionen Menschen zu. Schon das war damals ein ziemlich überschaubares Ergebnis, bei der Rückkehr vor wenigen Wochen sah es aber noch wesentlich schlechter aus. Damals sahen nur rund eineinhalb Millionen Menschen zu, der Absturz war gewaltig. Damals musste die "Küchenschlacht XXL" aber auch gegen ein Champions-League-Spiel der Bayern antreten, das bei DAZN zu sehen war.

Doch auch jetzt, ohne die Bayern - oder sonst irgendeinen Mega-Erfolg - im Gegenprogramm, sah es für die "Küchenschlacht" in der Primetime richtig schlecht aus. Das nachmittags so erfolgreiche Format erzielte am Mittwochabend nur 7,7 Prozent Marktanteil, 1,40 Millionen Menschen sahen zu. Das führte dazu, dass das ZDF zur besten Sendezeit noch hinter ZDFneo zurückfiel, wo ein alter "Wilsberg"-Krimi mehr Publikum hatte (DWDL.de berichtete).

Und auch beim jungen Publikum ist die "Küchenschlacht XXL" kein Erfolg gewesen, bei den 14- bis 49-Jährigen setzte es bittere 4,4 Prozent Marktanteil. In dieser Altersklasse musste man sich einer Reihe anderer Sender geschlagen geben, unter anderem Sat.1. Dort startete die neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" - und erzielte prompt gute 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt lag das Format mit 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar hinter der "Küchenschlacht", der Abstand war allerdings nicht sehr groß. Die schlechte Nachricht für Sat.1: Die Vorabendserien laufen weiter ganz schlecht, "Ein Hof zum Verlieben" lag bei etwas mehr als 1 Prozent Marktanteil, die "Landarztpraxis" kam sogar nur auf 0,7 Prozent.

Auch Das Erste lag am Mittwochabend vor dem ZDF, konnte dabei aber ebenfalls nicht glänzen. Den Fernsehfilm "Zero" sahen 2,02 Millionen Menschen, das entsprach 11 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Wiederholung immerhin 8,2 Prozent. "Plusminus" fiel später beim Gesamtpublikum in den einstelligen Bereich, nur 1,31 Millionen sahen die neueste Ausgabe des Magazins.

Gute Nachrichten kommen für Das Erste derweil aus dem späten Nachmittag bzw. Vorabend. "Brisant" kam um 17:15 Uhr auf durchschnittlich eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren insgesamt 11,8 Prozent drin. Sehr stark lief das Format bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es 15,6 Prozent Marktanteil erzielte - das ist der bislang höchste Wert des laufenden Jahres. Und auch "Gefragt - gejagt" lag im Anschluss beim jungen Publikum bei sehr guten 15,3 Prozent, 1,78 Millionen Menschen sahen hier insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;