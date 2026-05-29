Über viele Jahre hinweg galt "Der Lehrer" als verlässlicher Quotenbringer für RTL. Doch nach einigen inhaltlichen Veränderungen war vor fünf Jahren erstmals Schluss - bis jetzt. Am Donnerstag meldete sich die Serie mit Hendrik Duryn auf dem Bildschirm zurück und konnte sich gegen das Finale von "Germany's next Topmodel" zumindest ordentlich behaupten. Zumindest der klassischen Zielgruppe lagen die Marktanteile konstant im zweistelligen Bereich.

So sorgten 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren um 20:15 Uhr zunächst für schöne 11,5 Prozent Marktanteil. Zwei weitere "Lehrer"-Folgen erzielten im weiteren Verlauf des Abends ähnliche Reichweiten und brachten dem Sender somit gute Marktanteile von 10,3 und 12,2 Prozent ein. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen fielen die Werte jedoch etwas geringer aus und lagen zwischen 9,4 und 11,1 Prozent.

Ohnehin blieb "Der Lehrer" ein ganzes Stück von früheren Reichweiten entfernt - was zum Teil aber auch auf die seither stark veränderte Fernsehnutzung zurückzuführen ist. So erreichte das Comeback am Donnerstag zunächst insgesamt 1,10 Millionen Menschen, ehe eine Stunde später im Schnitt 1,23 Millionen dabei waren. Um 22:17 Uhr sahen schließlich noch 1,07 Millionen zu. Mit einer Wiederholung aus früheren Jahren hielt RTL zu später Stunde schließlich noch 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte solide 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch nicht nur mit dem "Lehrer" konnte RTL punkten - am Vorabend war auch bereits auf die beiden Soaps "Alles was zählt" und "GZSZ" Verlass, die mit Marktanteilen von 15,0 und 17,8 Prozent sehr stark abschnitten. "RTL aktuell" erreichte zuvor sogar 22,6 Prozent und war mit insgesamt 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene RTL-Sendung des Tages. Und damit nicht genug: Am Nachmittag punkteten schon die Wetzel-Gerichtsshows mit Werten von 14,0 und 18,3 Prozent, ehe "Unter uns" mit 14,9 Prozent überraschend einen Jahresbestwert markierte.

Die starke Daytime führte schließlich auch dazu, dass RTL am Donnerstag mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen hervorging, obwohl man sich in der Primetime ja klar hinter "GNTM" einsortieren musste. ProSieben wurde letztlich mit einem guten Tagesmarktanteil von 10,1 Prozent Zweiter.

Die meistgesehene Sendung des Tages lief aber im Ersten: Dort überzeugte ein alter "Zürich-Krimi" um 20:15 Uhr im Schnitt 3,58 Millionen Menschen, die 19,6 Prozent Marktanteil nach sich zogen. Auch eine "Bergretter"-Wiederholung im ZDF lag mit 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch klar vor dem "Lehrer". Beim jungen Publikum hatten die öffentlich-rechtlichen Produktionen mit Marktanteilen von 4,6 und 3,9 Prozent allerdings keine Chance.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;