Neuerdings setzt RTLzwei am Donnerstagabend auf Spielfilme und geht damit in Konkurrenz zu Vox, wo diese Programmfarbe auf diesem Sendeplatz schon seit vielen Jahren bedient wird. Zumindest in der klassischen Zielgruppe musste sich Vox in dieser Woche aber schon mal knapp hinter RTLzwei einsortieren: Während der Kölner Sender mit "Wonder Woman" um 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent, erreichte RTLzwei mit "Cast Away - Verschollen" etwas bessere 6,1 Prozent - ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt lag.

Doch nicht nur Vox konnte überholt werden, auch Sat.1 sortierte sich in der Zielgruppe noch hinter dem Sender aus Grünwald ein. Dort blieb das "1% Quiz" mit Jörg Pilawa in dieser Woche trotz neuer Folge bei nur 5,6 Prozent Marktanteil hängen - von Glanz früherer Erfolg ist damit aktuell nicht mehr allzu viel zu spüren. Insgesamt sorgten 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer übrigens für einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Hier konnte "Cast Away" mit seinen 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht mithalten.

Im weiteren Verlauf des Abends hielt der Spielfilm "Anaconda" indes noch 270.000 Menschen bei RTLzwei und steigerte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf sehr starke 7,8 Prozent. Dazu kommt, dass die Sozial-Dokus in der Daytime einmal mehr richtig gut abschnitten - um 15 Uhr sorgte "Hartz und herzlich" mit hervorragenden 11,9 Prozent für den Peak. Kein Wunder also, dass sich auch der Tagesmarktanteil sehen lassen kann: Mit durchschnittlich 6,0 Prozent fand sich RTLzwei am Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem vierten Platz wieder. Zum Vergleich: Vox erzielte 5,5 Prozent, Sat.1 kam auf 5,3 Prozent.

Gut verlief die Primetime daneben auch für Kabel Eins, wo "Morlock Motors" trotz Wiederholung um 20:15 Uhr einen guten Marktanteil von 5,0 Prozent erzielte und insgesamt über eine halbe Million Menschen vor den Fernseher lockte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;