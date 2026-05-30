"Let's Dance" hat zum Finale am Freitagabend noch einmal einige Fans zurückgewinnen können. Die mehr als vierstündige Liveshow erreichte im Schnitt 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit die höchste Reichweite seit mehr als einem Monat. Beim Gesamtpublikum erzielte die RTL-Tanzshow einen starken Marktanteil von 18,9 Prozent, während in der klassischen Zielgruppe mit 530.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren sogar 20,9 Prozent erzielt wurden. Gleichwohl muss man schon bis ins Jahr 2018 zurückgehen, um ein "Let's Dance"-Finale mit einem geringeren Marktanteil zu finden.

Ein voller Erfolg war die Show für den Kölner Sender aber freilich trotzdem auch diesmal wieder, wenngleich - zumindest gemessen an vorläufig gewichteten Zahlen - im Staffel-Schnitt erstmals weniger als drei Millionen Menschen pro Folge einschalteten. Den Tagessieg musste "Let's Dance" am Freitag zudem der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz überlassen: Mit 730.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 24,5 Prozent Marktanteil setzte sich die "heute-show" bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze. Beim Gesamtpublikum erreichten zudem die ZDF-Serie "Der Alte" mit 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine höhere Reichweite, wenngleich auch über einen ungleich kürzeren Zeitraum.

Nach dem Finale sorgte zudem auch noch das obligatorische "Exclusiv Spezial" für hohe Quoten: 1,41 Millionen Personen trieben den Gesamt-Marktanteil von RTL auf 20,4 Prozent, während in der Zielgruppe noch 17,5 Prozent erzielt wurden. Der Erfolg der Tanzshow führte außerdem dazu, dass der Privatsender am Freitag sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen völlig unangefährdet die Marktführerschaft einfuhr.

Stärkster Privatsender abseits von RTL war in der Primetime übrigens RTLzwei, wo der Spielfilm "Bad Boys - Harte Jungs" zunächst auf 5,8 Prozent Marktanteil kam, ehe sich die Wiederholung von "Cast Away" anschließend gar auf 8,4 Prozent steigerte. Bei ProSieben enttäuschte "Gran Torina" indes mit 5,2 Prozent ebenso wie die Sat.1-Show "Die besten Comedians Deutschlands", die mit einer Wiederholung bei 5,5 Prozent hängen blieb. Mit 5,4 Prozent lag zudem die Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland" auf ähnlich übersichtlichem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;