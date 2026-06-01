In Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel im ZDF hat am Sonntagabend vor allem die ARD einen Stich machen können. Obwohl im Ersten nur eine "Tatort"-Wiederholung lief, erreichte die Krimireihe um 20:15 Uhr im Schnitt 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Senders auf starke 21,5 Prozent katapultierten. Noch höhere Quoten erzielte im Vorfeld die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 6,02 Millionen Personen sowie 28,6 Prozent Marktanteil kam.

Beim jungen Publikum überzeugte die "Tagesschau" zudem mit 24,5 Prozent Marktanteil, ehe der "Tatort" mit 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren noch 11,6 Prozent - damit war die Krimireihe auch in dieser Altersgruppe der stärkste Fußball-Verfolger.

Für die private Konkurrenz gab es dagegen nur wenig zu holen. So erreichte etwa "Shazam! Fury of the Gods" bei RTL gerade einmal 780.000 Menschen und einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,2 Prozent, ehe auch "Stern TV am Sonntag" mit 4,6 Prozent äußerst schwach blieb. In Sat.1 erreichte der Spielfilm "Als du mich sahst" immerhin 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, kam in der Zielgruppe aber ebenfalls nicht über magere 4,7 Prozent hinaus. "Der Prinz aus Zamunda 2" steigerte sich danach zumindest noch leicht auf 5,2 Prozent.

Bemerkenswert: Noch vor RTL, Sat.1 und ProSieben positionierte sich RTLzwei zum Start in die Primetime. Dort erreichte die Komödie "Bad Moms" um 20:15 Uhr überdurchschnittliche 5,2 Prozent, ehe auch "DUFF - Hast du keine, bist du eine" mit 5,0 Prozent gut abschnitt. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich auch Vox, wo eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" auf 5,1 Prozent Marktanteil kam. Ganz hinten rangierten die Dokusoaps von Kabel Eins: So erzielte "Zwischen Meer und Maloche" nur 2,1 Prozent, ehe "Yes, we camp!" schließlich auf 1,5 Prozent abstürzte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;