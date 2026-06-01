Wenige Tage nach der Premiere bei Servus TV zeigte das ZDF am Montag, 18. Mai den Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e". Beide Teile liefen dabei, unterbrochen durch das "heute-journal", am selben Abend. Schon die linearen Quoten waren hervorragend - dass der zweite Teil erst um 22:15 Uhr startete, war vielen dann aber offenbar zu spät, sodass hier besonders häufig der Festplattenrekorder angeworfen wurde. Das spiegelt sich nun in den endgültig gewichteten Quoten wider.

So kletterte die Sehbeteiligung des zweiten Teils von "Mama ist die Best(i)e" nachträglich noch um 1,08 Millionen auf im Schnitt 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Teil 1 ging's im Nachhinein noch um 300.000 auf 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Nicht eingerechnet sind hier jeweils die zeitversetzten Streaming-Abrufe - dadurch könnte sich der Rückgang von Teil 2 im Vergleich zu Teil 1 weiter verringern.

"Mama ist die Best(i)e" schaffte es damit, im Nachschlagsranking sogar an der "heute-show" vorbeizuziehen, die Platz 1 sonst gewissermaßen fest gepachtet hat. Auch dort kletterte die Reichweite nachträglich aber wieder deutlich, diesmal um 830.000 auf 3,63 Millionen. Im Rahmen des "ZDF Magazin Royale" lief diesmal eine rein musikalische Folge zum Jubiläum des Rundfunktanzorchesters Ehrenfeld - hier war der Nachschlag weniger hoch als bei regulären Episoden, nachträglich ging's aber immerhin trotzdem um 170.000 auf dann im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Mama ist die Best(i)e 18.05.

22:13 4,95

(+1,08) 30,5%

(+4,4%p.) 0,26

(+0,11) 9,0%

(+3,3%p.) heute-show 22.05.

22:30 3,63

(+0,83) 21,5%

(+3,3%p.) 0,97

(+0,41) 27,2%

(+8,1%p.) Let's dance 22.05.

20:14 2,86

(+0,33) 16,2%

(+1,0%p.) 0,56

(+0,11) 17,5%

(+1,8%p.) Mama ist die Best(i)e 18.05.

20:14 5,76

(+0,30) 24,9%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,05) 9,0%

(+0,7%p.) DFB-Pokal: FC Bayern München - VfB Stuttgart 23.05.

20:00 7,05

(+0,25) 36,2%

(-0,1%p.) 1,92

(+0,11) 50,4%

(-0,2%p.) Tagesschau 23.05.

20:47 6,32

(+0,23) 32,3%

(-0,2%p.) 1,71

(+0,09) 46,5%

(-0,5%p.) extra 3 21.05.

22:52 1,94

(+0,22) 15,7%

(+1,0%p.) 0,29

(+0,06) 11,6%

(+1,2%p.) Der Alte 22.05.

20:15 4,58

(+0,21) 23,6%

(-0,1%p.) 0,15

(+0,00) 5,0%

(-0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.05.

20:15 1,32

(+0,20) 6,8%

(+0,8%p.) 0,57

(+0,12) 15,2%

(+2,2%p.) Brokenwood - Mord in Neuseeland: Der Todesengel 24.05.

21:45 1,72

(+0,19) 10,1%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,02) 4,3%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.05.-24.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nachträglich noch auf im Schnitt über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kletterte zudem die Reichweite der Übertragung des DFB-Pokalfinales im Ersten. Das Plus von 250.000 lässt sich dabei wohl weniger durch zeitversetzte Nutzung erklären als durch die Einrechnung von Livestreams, die (anders als die zeitversetzte Streaming-Nutzung) ebenfalls in die endgültig gewichtete Quote eingeht. An die Reichweite des Pokalfinales im vergangenen Jahr kam das Endspiel dieses Jahr trotzdem nicht ganz ran.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.05.

22:30 3,63

(+0,83) 21,5%

(+3,3%p.) 0,97

(+0,41) 27,2%

(+8,1%p.) Mama ist die Best(i)e 18.05.

22:13 4,95

(+1,08) 30,5%

(+4,4%p.) 0,26

(+0,11) 9,0%

(+3,3%p.) ZDF Magazin Royale 22.05.

23:05 1,15

(+0,17) 8,8%

(+0,9%p.) 0,43

(+0,12) 15,9%

(+2,9%p.) One Piece 22.05.

18:29 0,07

(+0,04) 0,6%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 3,6%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.05.

20:15 1,32

(+0,20) 6,8%

(+0,8%p.) 0,57

(+0,12) 15,2%

(+2,2%p.) Let's dance 22.05.

20:14 2,86

(+0,33) 16,2%

(+1,0%p.) 0,56

(+0,11) 17,5%

(+1,8%p.) Die Toten Hosen - Das letzte Album 23.05.

23:26 0,90

(+0,16) 10,7%

(+1,5%p.) 0,26

(+0,04) 14,4%

(+1,7%p.) Inspector Barnaby 18.05.

23:25 0,83

(+0,08) 11,0%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,02) 2,9%

(+1,6%p.) Markus Lanz 20.05.

23:14 1,20

(+0,08) 13,5%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,04) 10,6%

(+1,5%p.) Markus Lanz 19.05.

22:42 1,22

(+0,09) 11,2%

(+0,3%p.) 0,17

(+0,04) 8,1%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.05.-24.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die größten Zugewinne unter den Privaten verzeichneten mit Blick auf die absolute Reichweite wieder die RTL-Show "Let's dance", die noch 330.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnte und ihre Reichweite somit auf 2,86 Millionen steigern konnte. Den höchsten Marktanteils-Nachschlag beim jungen Publikum erzielte in der Primetime unterdessen wieder "Germany's Next Topmodel", das eine Woche vor dem Finale um 2,2 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent zulegen konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.05.

22:30 3,63

(+0,83) 21,5%

(+3,3%p.) 1,67

(+0,61) 24,6%

(+6,6%p.) Mama ist die Best(i)e 18.05.

22:13 4,95

(+1,08) 30,5%

(+4,4%p.) 0,93

(+0,38) 15,4%

(+5,2%p.) Die Toten Hosen - Das letzte Album 23.05.

23:26 0,90

(+0,16) 10,7%

(+1,5%p.) 0,50

(+0,13) 13,6%

(+2,9%p.) ZDF Magazin Royale 22.05.

23:05 1,15

(+0,17) 8,8%

(+0,9%p.) 0,62

(+0,13) 11,9%

(+1,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 21.05.

20:15 1,32

(+0,20) 6,8%

(+0,8%p.) 0,86

(+0,18) 11,4%

(+1,7%p.) Dune: Part Two 21.05.

22:38 0,41

(+0,08) 5,2%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,07) 7,6%

(+1,5%p.) extra 3 21.05.

22:52 1,94

(+0,22) 15,7%

(+1,0%p.) 0,70

(+0,13) 13,7%

(+1,4%p.) Let's dance 22.05.

20:14 2,86

(+0,33) 16,2%

(+1,0%p.) 1,09

(+0,16) 16,7%

(+1,3%p.) Alles was zählt 19.05.

19:06 1,35

(+0,12) 8,0%

(+0,5%p.) 0,55

(+0,09) 10,3%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 21.05.

18:49 1,72

(+0,15) 11,9%

(+0,7%p.) 0,39

(+0,07) 8,7%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.05.-24.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;