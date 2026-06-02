Nachdem "Ein Hof zum Verlieben" in den zurückliegenden Wochen meist nur sehr schlechte Quoten eingefahren hat, soll es auf dem Sendeplatz um 18 Uhr nun die neue Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" richten. Nach dem Auftakt dürften die Jubelstürme allerdings ziemlich verhalten ausfallen: Die ersten zwei Folgen der Serie kamen im Programm von Sat.1 nur auf jeweils 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war etwas mehr als "Ein Hof zum Verlieben" zuletzt erreichte, liegt aber natürlich trotzdem auf einem schlechten Niveau.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die neue Serie auf 3,2 und 2,5 Prozent. Noch schlechter lief es im Anschluss für die "Landarztpraxis", die sogar nur 1,9 Prozent holte - hier sahen 520.000 Menschen zu. Besser lief es für Sat.1 dann aber in der Primetime: Mit dem "Kreuzfahrt-Check" erreichte man 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei guten 9,7 Prozent. Als sich RTL vor kurzer Zeit mit AIDA beschäftigte, waren sogar mehr als 20 Prozent drin (DWDL.de berichtete).

Apropos RTL: Mit "Bauer sucht Frau International" unterhielt man die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 in der Primetime. 340.000 in diesem Alter schalteten ein und sorgten so für 11,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 2,38 Millionen Menschen zu, beim Publikum ab drei Jahren kam RTL so auf 12,4 Prozent. Und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) reichte es zu sehr guten 11,9 Prozent.

ProSieben musste sich mit dem Film "No Hard Feelings" derweil deutlich hinter der genannten Konkurrenz einsortieren. Nur 600.000 Personen schalteten ein und sorgten so in der klassischen Zielgruppe aber immerhin für 7,6 Prozent Marktanteil. Mit dem Streifen "Abigail" tat sich ProSieben am späten Abend schon deutlich schwerer, damit wurden nur 6,0 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;