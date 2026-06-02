1,71 Millionen Menschen haben sich am Montagabend die letzte Ausgabe von "Hart aber fair" vor der Sommerpause angesehen. Dabei handelte es sich aber nicht um eine reguläre Folge des Polit-Talks, sondern um ein Dialog-Spezial. Politiker wie Sigmar Gabriel, Ricarda Lang und Sven Schulze sprachen darin mit Bürgerinnen und Bürgern über ihre Ängste und Sorgen. Der Marktanteil lag bei überschaubaren 9,0 Prozent. Die Doku "William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers" erreichte zuvor noch 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,2 Prozent.

Während die linearen TV-Quoten insgesamt also recht überschaubar blieben, sah es beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren durchaus gut aus. In dieser Altersklasse kam "Hart aber fair" immerhin auf 8,8 Prozent, aber auch hier hatte Prinz William eine gute Vorlage geliefert. Die Doku über ihn erreichte 9,2 Prozent.

Nachdem sich die "Tagesthemen" beim Gesamtpublikum noch einmal auf einen zweistelligen Marktanteil (12,5 Prozent) steigern konnte, lag das weitere Programm des Ersten im Verlauf des Abends wieder deutlich unter der 10-Prozent-Marke. Die erste Ausgabe der "Bravo"-Doku "Headlines, Hypes und Herzschmerz" kam auch beim jungen Publikum nur auf 5,2 Prozent. Ab 23:40 Uhr schaltete man dann noch einmal in den Dialog-Modus, "Was Deutschland verbindet" kam jedoch nur auf 6,7 (insgesamt) und 4,3 Prozent Marktanteil (14-49).

Die höchste Reichweite in der Primetime erzielte derweil das ZDF. Die Wiederholung des Films "Requiem für einen Freund" mit Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck in den Hauptrollen erreichte 3,60 Millionen Menschen ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 18,2 Prozent. Da kann man es in Mainz auch verschmerzen, dass bei den 14- bis 49-Jährigen nur 4,3 Prozent drin waren. Am Nachmittag durchbrachen die "Rosenheim-Cops" sogar die 30-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum, 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten der Wiederholung um kurz nach 16 Uhr 30,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;