Amazon blickt auf einen überaus erfolgreichen Mai bei seinem Streaming-Angebot Prime Video mit. Im angebotsübergreifenden AGF-Streaming-Ranking (an dem andere US-Player wie Netflix nicht teilnehmen) belegt Prime Video gleich 16 der ersten 25 Plätze - und die Top 8 sogar komplett alleine. Zu verdanken ist das zwei großen Hits. Da wäre zum Einen die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing", die mit den ersten beiden Folgen über 3,7 Millionen Views erzielte. Views bedeutet hier, dass ein Video gestartet wurde - unabhängig davon wie lange es dann auch lief und unabhänig davon, ob es dieselbe Person mehrfach gestartet hat.

Da Prime Video die Staffel wieder in drei Etappen veröffentlicht hat, kommen die Folgen 3 und 4 mit knapp drei Millionen sowie 4 und 5 mit über 1,8 Millionen Views auf bislang noch etwas geringere Zahlen, was sich vor allem dadurch erklären dürfte, dass sie eben erst kürzer online stehen. Doch geht man nach der Census+-Messung, dann war "LOL" gar nicht der größte Amazon-Hit im Mai. Denn ganz oben steht die Serie "Off Campus", deren erste Folge satte 4,736 Millionen Views verzeichnete. Die weiteren Folgen blieben etwas dahinter zurück, doch selbst Folge 5 liegt mit 3,826 Millionen Views noch über der stärksten "LOL"-Episode.

In "Off Campus", das auf einer erfolgreichen Buchreihe basiert, geht es um eine Romanze an einem US-College - es sind also ähnliche Zutaten wie bei "Maxton Hall", das eine Romanze an einem englischen Elite-Internat erzählt. Und tatsächlich stieß "Off Campus" nun ausweislich der Census+-Zahlen nun auch in die gleichen Abruf-Regionen vor wie im November die zweite Staffel von "Maxton Hall". Bei Amazon dürfte man sich also darin bestätigt sehen, weitere Serien in diesem Genre in Auftrag zu geben, denn es handelt sich bei dem Erfolg natürlich nicht um ein deutsches Phänomen: Amazon gab jüngst bekannt, dass die Serie in den ersten zwölf Tagen nach dem Start weltweit 36 Millionen Personen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht hat - damit war es laut nicht überprüfbarer Amazon-Angaben der dritterfolgreichste Serienstart in der Geschichte von Prime Video.

Die höchsten Abrufzahlen abseits von Amazon verzeichnete DAZN mit der Übertragung des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. 3,25 Millionen Views wurden hier verzeichnet. Wichtig an dieser Stelle noch einmal: Diese Zahlen sind nicht vergleichbar mit der von den TV-Quoten sonst bekannten durchschnittlichen Sehbeteiligung, die angibt, wieviele Personen eine Sendung im Schnitt gesehen haben, während in den Census+-Zahlen die Dauer des Abrufs wie erwähnt gar keine Rolle spielt. Auf einen ähnlichen Wert wie DAZN kam auch das ZDF mit dem Streaming des Champions-League-Finales. Ein Vergleich mit dem Halbfinal-Hinspiel, das noch im April bei Amazon lief, ist leider nicht möglich, weil Amazon die Sport-Übertragungen offenbar leider nicht durch die AGF messen lässt.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter 05/2026

Sendung Anbieter Views

in Mio. Off Campus S1E1 Amazon 4,736 Off Campus S1E2 Amazon 3,854 Off Campus S1E4 Amazon 3,835 Off Campus S1E5 Amazon 3,826 LOL: Last One Laughing Germany S7E1 Amazon 3,770 LOL: Last One Laughing Germany S7E2 Amazon 3,709 Off Campus S1E3 Amazon 3,670 Off Campus S1E6 Amazon 3,464 UEFA Champions League | : FC Bayern München - PSG - Halbfinale (Rückspiel) DAZN 3,250 uefa-champions-league-saison-2022-23 | Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal am 30. Mai 2026 ZDF 3,105 LOL: Last One Laughing Germany S7E3 Amazon 2,968 LOL: Last One Laughing Germany S7E4 Amazon 2,944 Off Campus S1E8 Amazon 2,784 Off Campus S1E7 Amazon 2,768 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 3 RTL 2,325 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 2 RTL 2,236 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 4 RTL 2,144 Fußball-Länderspiele der Männer | WM-Testspiel: Deutschland - Finnland ZDF 2,038 Eventlivestreams | Sportschau - Das DFB-Pokalfinale im Livestream | 23.05.2026 18:15 ARD 2,020 LOL: Last One Laughing Germany S7E5 Amazon 1,893 LOL: Last One Laughing Germany S7E6 Amazon 1,812 Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War Amazon 1,746 The Boys S5E6 Amazon 1,674 Mama ist die Best(i)e - Teil 2 ZDF 1,643 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 1 RTL 1,625

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.8, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.05.2026

Abseits von Amazon und Sport kam Sendung mit den meisten Views diesmal von RTL und hieß "Prominent getrennt". Das Reality-Format verzeichnete in der Spitze über 2,3 Millionen Abrufe. Das war nochmal deutlich mehr als RTLzwei mit dem "Kampf der Realitystars" erzielte, der in der Spitze über 1,3 Millionen Views zählte. Joyn verpasste die Millionen-Marke, mit 935.000 Views für eine Folge von "Germany's Next Topmodel" war hier das Ende der Fahnenstange erreicht.

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.