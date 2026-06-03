Im ersten Satz machte Alexander Zverev es im Viertelfinale der French Open noch spannend, danach hatte er seinen Gegner Rafael Jódar klar im Griff und machte damit den Einzug ins Halbfinale klar. Gejubelt haben dürfte man darüber auch bei Eurosport - denn damit sind dem Sender auch am Freitagnachmittag hervorragende Quoten sicher.

Am Dienstag verfolgten das Viertelfinale im Schnitt bereits gut 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die lineare Gesamt-Reichweite lag damit etwas unter dem Match vom vergangenen Sonntag, was sich aber vor allem mit der unter der Woche nachmittags insgesamt niedrigeren TV-Nutzung erklären lässt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte nämlich weiter auf 8,4 Prozent.

In der jüngeren Altergruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte Eurosport zwischen 14:44 Uhr und 17:20 Uhr sogar herausragende 16,2 Prozent Marktanteil und war damit in diesem Timeslot klarer Marktführer in dieser Altersgruppe. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 10,4 Prozent. Direkt im Anschluss blieben noch rund 450.000 bei einer gut 20-minütigen Ausgabe von "Matchball Becker" dran, auch hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch bei hervorragenden 11,9 Prozent.

In der Primetime erzielte Eurosport mit seiner Tennis-Übertragung ebenfalls gute Quoten: Zwischen 20:26 Uhr und 23:40 Uhr sahen im Schnitt 370.000 Personen zu, die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. All das führte dazu, dass Eurosport am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bis auf Platz 9 im Sender-Ranking nach vorne rückte. Beim Gesamtpublikum erzielte Eurosport einen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;