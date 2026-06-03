Im nunmehr 13. Jahr seit dem Start bewies "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bei Vox in diesem Jahr nochmal erstaunliche Stärke. Mit im Schnitt über elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Format die besten Werte seit neun Jahren, auch bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit durchschnittlich rund neun Prozent richtig gut aus. Und es waren nicht nur die Marktanteile, die im Vergleich zu den letzten Jahren wieder anzogen, auch die Gesamt-Reichweite lag mit im Schnitt 1,14 Millionen so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Einziger Wermutstropfen: Zum Ende hin ging "Sing meinen Song" etwas die Puste aus. Vom Tiefstwert bei der Tream-Folge in der vergangenen Woche konnte sich die finale Folge, bei der Deine Cousine im Mittelpunkt stand, zwar wieder etwas erholen, sie blieb aber trotzdem klar hinter den Bestwerten dieser Staffel zurück.

Zuschauer-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Im Schnitt sahen 0,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das letzte "Tauschkonzert", das entsprach 4,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von 8,6 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe waren 6,5 Prozent drin. Das sind für Vox trotzdem gute Werte, sie hinken nur im Vergleich mit anderen Folgen dieser Staffel hinterher. Bei der "Deine Cousine-Story" blieben im Anschluss noch 560.000 Leute dran, hier fielen die Marktanteile auf 5,8 Prozent in der klassischen und 5,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe.

Richtige Probleme hatte hingegen Sat.1, wo die erste Staffel der Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" zum Finale auf Tiefstwerte fiel. Die beiden Folgen kamen bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über ganz schwache Marktanteile von 3,0 und 3,4 Prozent hinaus, auch bei den 14- bis 59-Jährigen war das Ergebnis mit 3,8 und 4,2 Prozent unbefriedigend. Insgesamt schauten 0,67 und 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden Folgen. Etwas besser schlug sich danach "FBI: Special Crime Unit" mit Marktanteilen von 5,3 Prozent in der klassischen und 5,7 Prozent in der erweiterten Zielgruppe.

Für Kabel Eins verlief der Dienstagabend unterdessen gut, der Film "Bad Spies" überzeugte um 20:15 Uhr mit 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren 4,8 Prozent Marktanteil drin. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. RTLzwei zeigte nur alte Folgen seiner Sozialdokus - gemessen daran, lief es für "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr gut. "Armes Deutschland - Deine Kinder" steigerte sich am späteren Abend sogar auf 5,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;