"Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" ist bei RTL inzwischen schon zur festen Institution geworden, Steffen Hallaschka stellte diese Frage nun bereits in der vierten jeweils zweiteiligen Staffel. Und angesichts des Erfolgs dürften wohl noch weitere folgen. Vor allem beim jüngeren Publikum war die Sendung am Mittwochabend sehr gefragt: In der klassischen Zielgruppe 14-49 erzielte die Sendung 14,2 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es mit 9,8 Prozent zumindest solide, insgesamt schauten im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

RTL kam damit zwar nicht an "XY" im ZDF vorbei, bei den 14- bis 49-Jährigen war es allerdings knapp - und die private Konkurrenz ließ man durchweg hinter sich. "Joko & Klaas gegen ProSieben" blieb mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in etwa auf Vorwochen-Niveau, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 8,3 Prozent. Insgesamt schauten im Schnitt allerdings nur 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Schäm dich reich" tat sich im Anschluss mit nur 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen und 3,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe schwer. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,14 Millionen.

Recht stabil präsentierte sich "Das große Backen - Die Profis" in Sat.1. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,1 Millionen etwas höher als in der Vorwoche, ebenso der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der sich auf 8,6 Prozent belief. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es dafür mit 7,4 Prozent Marktanteil etwas schwächer aus. Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, wo "Kampf der Realitystars" um 20:15 Uhr zunächst noch bei 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe hängen blieb, sich mit einer zweiten Folge ab 21:09 Uhr dann aber auf 5,2 Prozent steigerte. "Naked Attraction" ließ die Marktanteile dann im weiteren Verlauf des Abends sogar noch auf 6,0 und 7,4 Prozent steigen.

Für Vox verlief der Abend unspektakulär, "Feuer, Wasser, Erde, Luft" lag bei gewohnt mäßigen 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 4,1 Prozent erzielt. Im Schnitt schaute etwa eine halbe Million Menschen zu. Kabel Eins konnte mit seinem Film-Abend unterdessen nichts reißen: Mehr als 3,4 Prozent (14-49) bzw. 3,1 Prozent (14-59) Prozent Marktanteil waren mit "Hitch - Der Date-Doktor" nicht zu holen.

Doch nochmal zurück zu RTL, wo es auch am Vorabend richtig gut lief. "RTL aktuell" erzielte mit 25,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den bislang höchsten Marktanteil des Jahres, auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 20,6 Prozent sehr gut aus. Auch "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" erzielte mit 18,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Jahresbestwert, "Alles was zählt" lag mit 15,6 Prozent nicht weit von seinem entfernt. In der Altersgruppe 14-59 fiel das Marktanteils-Niveau mit 12,8 bzw. 10,8 Prozent aber ein Stück geringer aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;