Die Neuauflage der RTL-Serie "Der Lehrer" erweist sich für RTL weiter als Erfolg - und hat ihre Quoten in der zweiten Woche mit drei weiteren Folgen sogar noch spürbar ausbauen können. Während die Gesamt-Reichweiten zwischen 1,11 Millionen und 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lagen und damit im Vergleich zur Vorwoche stabil blieben, lief es insbesondere in der klassischen Zielgruppe spürbar besser.

Dort startete "Der Lehrer" am Donnerstag mit 450.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren in den Abend und hielt diese Reichweite auch über die beiden weiteren Folgen stabil. Die Marktanteile bewegten sich dadurch zwischen 13,3 und 14,1 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche - vorläufig gewichtet - noch zwischen 10,3 und 12,2 Prozent gelegen hatten. Ohne das "Topmodel"-Finale war die Konkurrenz diesmal allerdings auch nicht ganz so stark wie zuletzt. Steigern konnte sich "Der Lehrer" zudem in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo nun bis zu 12,1 Prozent Marktanteil drin waren.

Marktanteils-Trend: Der Lehrer Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Und ganz offensichtlich störten sich die "Lehrer"-Fans auch nicht daran, dass RTL ab 23:18 Uhr noch eine Wiederholung hinterherschob: Diese steigerte sich in der klassischen Zielgruppe sogar auf tolle 15,9 Prozent Marktanteil und hielt trotz später Stunde immerhin noch 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Im Windschatten des "Lehrer" überzeugte nach Mitternacht außerdem noch das "Nachtjournal" mit sehr guten 14,1 Prozent.

Insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen gab's am Donnerstagabend also kein Vorbeikommen an der RTL-Serie, die sich damit wohl für eine zweite Staffel empfohlen haben dürfte. Den Spitzenplatz beim Gesamtpublikum übernahm derweil die Wiederholung eines "Zürich-Krimis", der im Ersten mit 4,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern starke 20,3 Prozent Marktanteil erzielte. Ein "Bergretter"-Aufguss im ZDF konnte da nicht mithalten, kam aber immerhin noch auf 2,38 Millionen Menschen, die 11,8 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;