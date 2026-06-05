Ihren Sieg gegen 777 Angestellte von ProSieben haben Joko und Klaas in dieser Woche nicht nur für 15 Minuten Sendezeit genutzt, sondern für eine mehr als dreistündige Doku über Menschen in der Ostukraine, die ihren Alltag im Krieg mit der Kamera gefilmt haben. Die ungefliterten Eindrücke stießen dabei insbesondere beim jungen Publikum auf Interesse: Durchschnittlich 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich über 200 Minuten hinweg auf den Film mit dem Titel "#dontlookaway" ein und machten ProSieben mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent somit zum größten Verfolger von RTL.

Insgesamt schalteten im Schnitt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Ukraine-Doku zu sehen. Die Netto-Reichweite belief sich über den gesamten Abend hinweg nach Angaben von ProSieben auf 2,88 Millionen Menschen, die somit also mindestens für kurze Zeit mit dem Film in Berührung kamen.

Recht unspektakulär ging derweil die aktuelle Staffel des "1% Quiz" in Sat.1 zu Ende. Zwar gelang es der Show mit Jörg Pilawa, ihre Reichweite durch ein Fußball-Special noch einmal auf immerhin 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu steigern, doch in der Zielgruppe reichte es nur für einen Marktanteil von 7,4 Prozent. Damit lag Sat.1 nur knapp vor RTLzwei, der Spielfilm-Klassiker "Armageddon - Das jüngste Gericht" mit 7,1 Prozent Marktanteil überzeugte. RTLzwei ließ zudem die Film-Konkurrenz klar hinter sich: So brachte es "Apollo 13" bei Kabel Eins auf 5,3 Prozent, während "Batman Begins" bei Vox auf 5,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam.

Unter den Spartensendern verbuchte derweil unter anderem Sat.1 Gold einen schönen Erfolg: Dort überzeugten die "Tier-Docs" zum Start in den Abend mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zudem sorgten schon diverse Serien-Klassiker tagsüber für hohe Quoten - allen voran "Unsere kleine Farm" mit bis zu 6,6 Prozent am Nachmittag. Ebenfalls gefragt war am Abend die DMAX-Dokureihe "Feuerwache 3", die mit 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;