Eine Woche nach dem Staffel-Finale hat RTL auch mit der "Profi-Challenge" von "Let's Dance" noch einmal sehr gute Quoten erzielt. Zwar fiel die Gesamt-Reichweite mit durchschnittlich 2,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas niedriger aus, dafür gab's in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 14,9 Prozent sogar einen etwas höheren Marktanteil als in den Vorjahren. Punkten konnte die Tanzshow außerdem bei den 14- bis 59-Jährigen, wo noch 13,1 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.

Für die Marktführerschaft reichte das zunächst gleichwohl nicht, weil zwischenzeitlich nicht nur die "heute-show" im ZDF stärker war, sondern sich RTL anfangs auch hinter dem WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft einreihen musste. Den Sieg gegen Norwegen verfolgten im Ersten durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil in dieser Altersgruppe bei starken 20,4 Prozent lag.

Insgesamt kam die Live-Übertragung aus Köln auf 3,88 Millionen Fans sowie 20,0 Prozent Marktanteil - knapp geschlagen nur durch die ZDF-Krimiserie "Der Alte". Überzeugen konnten in diesem Fußball-Umfeld auch die "Tagesthemen", die in der Halbzeitpause von 3,39 Millionen Menschen gesehen wurden und für einen Marktanteil von 19,2 Prozent beim jungen Publikum sorgten. Vor- und Nachberichte zum Spiel taten sich etwas schwerer, erzielten bei Jung und Alt aber gleichermaßen ebenfalls klar zweistellige Marktanteile.

Abseits von ARD, ZDF und RTL musste am Freitagabend dagegen kleinere Brötchen gebacken werden. So etwas in Sat.1, das mit einer Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle" bei mageren 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb und sich noch knapp hinter RTLzwei einreihte, wo "R.E.D. 2" auf gute 4,5 Prozent kam. ProSieben erzielte mit "Gladiator" derweil unspektakuläre 5,4 Prozent, "Goodbye Deutschland" erreichte bei Vox 5,1 Prozent und "German Cops" fuhr bei Kabel Eins sogar nur 2,8 Prozent ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;