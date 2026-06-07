Während RTL mit der Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft fast neun Millionen Menschen vor den TV-Geräten fesselte und beim jungen Publikum über 60 Prozent Marktanteil erzielte (DWDL.de berichtete), lief es für die versammelte Konkurrenz deutlich schlechter. Mehr als beachtlich schlug sich allerdings das ZDF: Mit einer "Ein starkes Team"-Wiederholung unterhielten die Mainzer 3,03 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei guten 14,5 Prozent.

Das Erste musste sich mit deutlich weniger Publikum zufrieden geben, aber auch die Wiederholung von "Im Netz der Gier" erreichte noch 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent. Damit kann man angesichts der starken Konkurrenz ebenfalls leben. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es für Sat.1 am besten gegen die Fußball-Übertragung: "Shrek 2 - Der tollkühne Held" kam in der klassischen Zielgruppe auf 4,3 Prozent Marktanteil, "Shrek der Dritte" lag danach immerhin bei 5,8 Prozent. Insgesamt sahen hier weniger als eine halbe Million Menschen zu.

ProSieben unterhielt zur besten Sendezeit mit "Transformers" nur 380.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug schwache 3,3 Prozent. "Power Rangers" steigerte sich ab 23:15 Uhr aber immerhin auf 6,3 Prozent. Die XXL-Doku "So klingt Deutschland" erzielte bei Vox ebenfalls nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, hier betrug die Gesamtreichweite 460.000. Bei Kabel Eins kamen zwei Folgen von "Elsbeth" nicht über 0,7 und 0,3 Prozent hinaus.

Richtig gut verlief der Samstag jedoch für ZDFneo, das sich über einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 4,0 Prozent freuen konnte. Damit landete man auf Platz fünf aller Sender - noch vor dem ZDF, Vox oder auch RTLzwei. Schon um 20:15 Uhr holte "Star Trek - Der Film" gute 2,4 Prozent bei 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "Star Trek II" steigerte sich danach noch sehr deutlich auf 4,5 Prozent, hier sahen 510.000 Menschen zu. Und "Stark Trek III" kam ab Mitternacht auf 5,9 Prozent. "Terra X" kam zwischen spätem Vormittag und Vorabend auf bis zu 4,5 Prozent, in den frühen Morgenstunden holte die Reihe teils sogar zweistellige Werte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;