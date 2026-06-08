Dass der ZDF-Talk mit Markus Lanz in den vergangenen Jahren auch beim jungen Publikum immer beliebter geworden ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Ende März schafften die drei Ausgaben Marktanteile (14-49) zwischen 11,3 und 12,8 Prozent. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten haben alle Folgen nun noch eine deutliche Aufwertung erfahren. So ging es für die Donnerstags-Ausgabe um 1,6 Prozentpunkte nach oben, Dienstag und Mittwoch betrug das Plus sogar 2,4 bzw. 3,1 Prozentpunkte.

Bei den Sendungen, die bei den 14- bis 49-Jährigen die höchsten Nachschläge verzeichneten, musste sich Markus Lanz damit nur der "heute-show" geschlagen geben, die mit einem Plus von 7,4 Prozentpunkten mal wieder einsam an der Spitze stand. Die Sendung mit Oliver Welke steigerte die Gesamtreichweite mit +840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch auf mehr als 4 Millionen. Das "ZDF Magazin vor Ort" legte im Anschluss um 140.000 Zuschauende auf 1,48 Millionen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil um 1,3 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent. Letzteres ist ein guter Wert, Jan Böhmermann kommt mit den regulären Ausgaben aber meist auf noch deutlich mehr Nachschlag.

Unterdessen hat auch die RTL-Serie "Der Lehrer" von der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten profitiert. Weil man am 28. Mai gleich drei Folgen am Stück sendete, wurde es einem Teil des Publikums irgendwann zu spät - doch die Fans schauten zeitversetzt weiter. Folge drei erreichte einen Nachschlag von 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und damit deutlich mehr als die Episoden eins (+50.000) und zwei (+100.000). In der klassischen Zielgruppe verbesserte sich der Marktanteil um bis zu 2,4 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.05.

22:32 4,04

(+0,84) 23,8%

(+3,4%p.) 1,13

(+0,40) 31,9%

(+7,4%p.) Let's dance - Das große Finale 29.05.

20:15 3,06

(+0,28) 19,4%

(+0,8%p.) 0,62

(+0,09) 22,1%

(+1,2%p.) Nuhr im Ersten 28.05.

22:49 1,71

(+0,27) 13,8%

(+1,5%p.) 0,20

(+0,02) 8,8%

(0,0%p.) sportstudio UEFA CL: Paris-Arsenal 30.05.

18:01 5,49

(+0,19) 35,0%

(-0,2%p.) 1,47

(+0,08) 53,2%

(-0,9%p.) sportstudio reportage: Mission Sommermärchen - Schwarz 30.05.

21:31 2,16

(+0,19) 12,4%

(+0,7%p.) 0,63

(+0,07) 21,4%

(+0,8%p.) sportstudio live: FB Deutschl.-Finnland 31.05.

20:46 8,50

(+0,18) 36,6%

(-0,1%p.) 2,49

(+0,10) 48,5%

(+0,4%p.) Der Lehrer 28.05.

22:17 1,24

(+0,17) 8,4%

(+0,8%p.) 0,42

(+0,10) 14,6%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.05.

18:46 1,45

(+0,15) 10,9%

(+0,8%p.) 0,19

(+0,05) 11,1%

(+2,1%p.) Brokenwood - Mord in Neuseeland: Für eine Handvoll Münzen 31.05.

21:45 2,35

(+0,15) 12,5%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,01) 2,6%

(+0,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.05.

19:36 1,49

(+0,15) 10,0%

(+0,8%p.) 0,41

(+0,08) 19,0%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.05.-31.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ende Mai liefen auch diverse Fußballspiele im TV - und auch sie finden sich in den Rankings wieder. Mit dem Champions-League-Finale zwischen Arsenal und Paris erzielte das ZDF - vermutlich vor allem über Livestreams - noch zusätzlich 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Finnland waren es einen Tag später 180.000.

Am Tag des CL-Finals profitierte bei den Mainzern auch die "Sportstudio"-Reportage "Mission Sommermärchen" von der endgültigen Gewichtung. Auch hier ging es um 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 2,16 Millionen hinauf. Und während das Fußballspiel zuvor leicht rückläufige Marktanteile (auf einem sehr hohen Niveau) verzeichnete, gingen die Werte bei der Reportage leicht nach oben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.05.

22:32 4,04

(+0,84) 23,8%

(+3,4%p.) 1,13

(+0,40) 31,9%

(+7,4%p.) Markus Lanz 27.05.

23:13 1,26

(+0,12) 15,1%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,06) 14,4%

(+3,1%p.) Markus Lanz 26.05.

23:13 1,33

(+0,11) 17,2%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,06) 15,2%

(+2,4%p.) Der Lehrer 28.05.

22:17 1,24

(+0,17) 8,4%

(+0,8%p.) 0,42

(+0,10) 14,6%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.05.

18:46 1,45

(+0,15) 10,9%

(+0,8%p.) 0,19

(+0,05) 11,1%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.05.

19:36 1,49

(+0,15) 10,0%

(+0,8%p.) 0,41

(+0,08) 19,0%

(+2,0%p.) Alles was zählt 26.05.

19:06 1,45

(+0,12) 9,9%

(+0,5%p.) 0,32

(+0,05) 15,9%

(+1,9%p.) Alles was zählt 27.05.

19:07 1,25

(+0,07) 8,7%

(+0,2%p.) 0,21

(+0,05) 11,1%

(+1,8%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 27.05.

18:30 1,12

(+0,07) 9,4%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,04) 12,8%

(+1,8%p.) Markus Lanz 28.05.

23:16 1,34

(+0,12) 15,9%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,04) 12,9%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.05.-31.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.05.

22:32 4,04

(+0,84) 23,8%

(+3,4%p.) 1,88

(+0,57) 28,0%

(+5,7%p.) Alles was zählt 26.05.

19:06 1,45

(+0,12) 9,9%

(+0,5%p.) 0,60

(+0,12) 13,2%

(+2,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.05.

18:46 1,45

(+0,15) 10,9%

(+0,8%p.) 0,35

(+0,09) 8,8%

(+1,8%p.) Markus Lanz 27.05.

23:13 1,26

(+0,12) 15,1%

(+0,8%p.) 0,46

(+0,07) 13,9%

(+1,6%p.) Nuhr im Ersten 28.05.

22:49 1,71

(+0,27) 13,8%

(+1,5%p.) 0,55

(+0,11) 11,3%

(+1,5%p.) Der Lehrer 28.05.

22:17 1,24

(+0,17) 8,4%

(+0,8%p.) 0,74

(+0,13) 12,5%

(+1,4%p.) Alles was zählt 29.05.

19:06 1,24

(+0,12) 9,2%

(+0,6%p.) 0,49

(+0,08) 11,6%

(+1,3%p.) Die Landarztpraxis 27.05.

18:59 0,59

(+0,09) 4,1%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,06) 3,4%

(+1,3%p.) Markus Lanz 26.05.

23:13 1,33

(+0,11) 17,2%

(+0,8%p.) 0,48

(+0,06) 14,6%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 29.05.

19:36 1,49

(+0,15) 10,0%

(+0,8%p.) 0,66

(+0,09) 14,2%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.05.-31.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;