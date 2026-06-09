Im Ranking der erfolgreichsten Sender beim jungen Publikum (14-49) finden sich für den Montag mit ZDFinfo und RTLup auch zwei vermeintlich kleine Spartensender relativ weit vorne. Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 4,3 und 4,0 Prozent lief es für die Kanäle sogar besser als für RTLzwei, das sich mit nur 3,3 Prozent begnügen musste.

Beim Dokusender des ZDF waren ab dem Vorabend und bis Mitternacht Reportagen und andere dokumentarische Filme rund um Kriminalität zu sehen. Ab dem späten Abend stiegen die Quoten rasant an: "Überleben hinter Gittern: Nacktes Überleben" erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen 4,9 Prozent Marktanteil, "Die härtesten Orte der Welt: Boliviens Mega-Knast" kam danach sogar auf 7,3 Prozent. Zur Mittagszeit holte eine Nordkorea-Doku noch bessere 9,2 Prozent.

Bei RTLup war es vor allem "Hinter Gittern", das ab 22 Uhr die Quoten mächtig steigen ließ. Schon die erste Ausgabe erreichte 4,8 Prozent, nachdem "Dr. Stefan Frank" zuvor noch viel schwächer war. Nach Mitternacht kletterte die frühere RTL-Serie sogar auf zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum - und hielt sich dort über mehrere Stunden hinweg. In der Daytime erzielten die Gerichtsshows teilweise mehr als 5 Prozent.

Und RTLzwei? Dort lagen die "Geissens" zum Staffelfinale zunächst bei soliden 4,2 Prozent Marktanteil, 340.000 Menschen sahen zu. "Davina & Shania - We Love Monaco" kam danach noch auf 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,1 Prozent. Eine alte "Geissens"-Folge sowie "Kampf der Realitystars" lagen später weniger als 3 Prozent. Auch "Berlin - Tag & Nacht" erzielte am Vorabend nur schwache 2,2 Prozent. Die frühere Erfolgsserie unterhielt am Montag nur noch 130.000 Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;